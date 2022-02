Atualização no APT do Conjunto 6.5 do TFT corrige erros e faz pequenas alterações antes da grande atualização de amanhã

Uma pequena atualização no APT para Teamfight Tactics Conjunto 6.5 foi lançada hoje, resolvendo correções de erros junto com algumas mudanças de balanceamento em preparação para uma atualização muito maior programada para amanhã.

A equipe do TFT lançou hoje uma atualização surpresa no APT para o Conjunto 6.5, corrigindo bugs erros que estavam afetando campeões como Draven e Irelia. Muitas das mudanças de balanceamento observadas na atualização de hoje foram lançadas na sexta-feira, 4 de fevereiro, de acordo com o diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer. Uma grande atualização para o Conjunto 6.5 no APT está programada para ocorrer em 8 de fevereiro, com base nos dados do último fim de semana. A data oficial de lançamento de Noites de Neon é 16 de fevereiro via atualização 12.4.

Today's PBE deploy patch notes. A couple things to note here:

-Some of these actually already went out when we redeployed on Friday to fix some bad bugs.

-These are all changes made on Friday. You can expect the bigger batch of changes post weekend data to come tomorrow. pic.twitter.com/hNVCtEpHhK — Riot Mort (@Mortdog) February 7, 2022

Um erro em Draven estava ignorando 50 por cento da base de armadura de seu alvo e estava acumulando com o bônus VIP Galante. O problema foi resolvido e o enfraquecimento da porcentagem de penetração de armadura VIP de Draven da semana passada foi revertido de 30 para 50%. A habilidade de Mandante de Silco não se acumulará mais no mesmo alvo. A habilidade de Irelia não irá mais expirar se ela não a lançar rápido o suficiente e ela irá relançar sua habilidade imediatamente se seu segundo alvo estiver fora de alcance agora.

A habilidade de Lucian agora funciona corretamente com o Atirador, e seu tempo de lançamento foi aumentado de 0,22 para 0,25 segundos por disparo. Pistola Laminar Hextec agora funciona com o dano mágico de Zeri e ela não aciona mais bolas de fogo de Garra do Dragão. Os tiros de Zeri agora ativam acertos uma vez por inimigo também.

A habilidade de Syndra foi atingida com um pequeno enfraquecimento para 225/325/575, junto com o dano bônus de Tryndamere após seu giro (25%). O dragão de sete Inovadores teve sua duração do medo reduzida para 2,5 segundos e o Aprimoramento Hextec do tesouro II agora concede um Orbe azul e dois Orbes cinza.

Todas as alterações de balanceamento do APT aplicadas ao Conjunto 6.5 estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial do Noites de Neon em 16 de fevereiro. O tempo de manutenção no APT está programado para ocorrer em 7 e 8 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de fevereiro.