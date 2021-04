3 composições para aprender no lançamento do Conjunto 5 de TFT, Contestação

A espera finalmente está acabando. O novo Conjunto de Teamfight Tactics, Contestação, chega hoje, 28 de abril, aos servidores ativos.

O designer principal do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, divulgou as notas da atualização da versão do jogo que vai ao ar. Isso significa que todas as alterações de balanceamento anunciadas devem permanecer iguais pelo menos até o primeiro meta oficial do conjunto se desenvolver.

Mas alguns streamers e jogadores profissionais dizem já ter resolvido o meta lendo as notas da atualização e compartilharam seus planos de composições para as ranqueadas no primeiro dia.

Confira algumas das melhores composições para usar na atualização 11.9, primeira do Conjunto Cinco de TFT.

Kayle

Imagem via TFTactics.gg

Parece que a equipe de desenvolvimento de TFT ainda não se cansou de ver Kayle dominar os metas de alto nível, já que a campeã é extremamente poderosa no Conjunto Cinco também.

Kayle é uma unidade que funciona perfeitamente bem sem ter nenhuma de suas características ativadas, o que significa que você não fica restrito a usar essas características. Jogar horizontalmente, nesse caso, em vez de verticalmente, pode beneficiar Kayle. Jogar horizontalmente significa adicionar muitas características diferentes a uma composição em vez de acumular todo o poder em uma só, como é o caso do jogo vertical.

Usar uma linha de frente com Cavaleiros, Encouraçados e Místicos fará dela quase impenetrável. Kayle precisa de algum tempo para carregar o poder de sua habilidade, então é importante ter uma linha de frente forte.

Lembre-se de posicionar Rell e Garen como mostrado acima. Rell vai atordoar tudo entre ela mesma e Kayle, garantindo a segurança da sua carregadora. E Garen vai destruir as resistências dos inimigos à frente dele, que serão os mais próximos, e portanto alvos automáticos, da sua Kayle. Se houver alguém na sua partida fazendo composições de assassinos, você pode posicionar Taric ou Leona à frente de Kayle em uma formação de triângulo.

Quanto aos itens, Kayle pode usar praticamente tudo. Segundo Kurumx, finalista do Mundial do Conjunto 4,5, os carregadores não precisam usar itens defensivos no Conjunto Cinco, então pode ser melhor optar por três itens ofensivos. A combinação de Lâmina da Fúria de Guinsoo com Canhão Fumegante funciona incrivelmente bem.

Aphelios e Draven

Imagem via TFTactics.gg Imagem via TFTactics.gg

Embora tenha sido enfraquecida na última atualização antes do lançamento, Emissário de Escuridão ainda é uma característica forte que leva facilmente aos quatro primeiros da partida.

Quando estiver decidindo que composição usar, esta deve ser sua primeira opção caso tenha uma Vayne e um Varus duas estrelas ou caso encontre itens de dano físico, como Lâmina Mortal, Sedenta por Sangue e Arauto de Zeke, muito cedo no jogo.

É só usar dois Patrulheiros com uma linha de frente resistente e guardar dinheiro para subir para os níveis sete e oito. Você deve encher seu campo de unidades como Mordekaiser, Morgana, Diana e Rell para melhorar a linha de frente e a característica Emissário da Escuridão.

A partir daí, você deve investir em Draven ou Aphelios, dependendo de quem aparecer antes na sua loja. Já que ambos podem ser usados com itens e times parecidos, não deve ser uma manobra arriscada.

Enfeitiçadores

Imagem via TFTactics.gg

Os Enfeitiçadores se deram bem durante o período de testes no PBE. Mas a Riot os fortaleceu antes do lançamento oficial nos servidores ativos, então a característica deve estar muito forte.

Esta composição não tem segredos. Ziggs, Viktor, Brand e Zyra estão disponíveis no início do jogo na loja. Conseguir os quatro Enfeitiçadores logo no início é crucial para esta composição.

Sempre que receber um item de Poder de Habilidade, use-o em Ziggs. Sempre que receber um item defensivo, use-o em Viktor. Posicione Ziggs em um canto, ao lado de Brand e de Zyra na mesma linha, e Viktor uma casa à frente dele. É um posicionamento extremamente forte que deve garantir uma série de vitórias em uma partida média.

Depois de encontrar Vel’koz, venda Ziggs e encaixe seu novo carregador com os itens dele. Complete o time com Syndra pelo controle de grupo, Garen por reduzir a resistência mágica inimiga, Taric pela característica Cavaleiro e Lux pela característica Redimido.

É uma composição que garante terminar entre os quatro primeiros da partida. Mas, sem um pouco de sorte para conseguir os campeões que precisa, ela pode não garantir o primeiro lugar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 27 de abril.