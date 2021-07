Programação completa dos eventos de Pokémon Go Fest 2021

Pokémon Go Fest 2021 está cheio de novos conteúdos este ano, e acompanhar o maior evento do jogo pode ser bem complicado se você não estiver preparado.

Além de trazer novos conteúdos e bônus, a Niantic também renovou recursos antigos e os incorporou ao Go Fest 2021, como rotações de habitat, Arena de Desafio Global e muito mais.

Assim como com outras Go Fests, Go Fest 2021 será dividido em partes distintas. O primeiro dia se concentrará na captura de Pokémon e na conclusão de um conjunto de pesquisas especiais exclusivas para eventos que se concentra em Pokémon míticos e música, enquanto o segundo dia se concentrará em raides e apresentará quase todos os Pokémon lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go.

Para os jogadores, o Go Fest acontecerá nos dois dias, das 10h às 18h, horário local. Todo o conteúdo exclusivo do evento para cada dia estará disponível durante esse período antes de ser removido, exceto alguns bônus gerais que também estão disponíveis para jogadores sem ingressos.

Se você pretende participar do Go Fest 2021, aqui está a programação completa do evento, dividida por dias e o tipo específico de conteúdo.

Os jogadores também têm a chance de desbloquear ainda mais conteúdo ao completar os Desafios Globais, o que pode levar a três semanas de bônus de Ultradesbloqueio, começando em 23 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.