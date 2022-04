TiMi Studio atrasa o lançamento do serviço de assinatura,Pokémon UNITE Club

A assinatura mensal não será lançada no início do mês.

No início desta semana, a TiMi Studio e a The Pokémon Company lançaram uma grande atualização para o Pokémon UNITE. E, junto com o conteúdo sendo lançado no jogo, também foi anunciado um serviço de assinatura que daria aos jogadores acesso a itens exclusivos, bônus e muito mais por uma taxa mensal.

Essa assinatura ao UNITE Club foi listada anteriormente como lançada em 1º de maio nas descrições compartilhadas, mas a TiMi confirmou que esse não será o caso.

Em um ponto, os desenvolvedores poderiam estar planejando lançar o novo serviço de assinatura em 1º de maio. No entanto, isso agora foi adiado e nenhuma data de substituição foi dada, mesmo que a data de lançamento anterior fosse apenas um espaço reservado.

Imagem via TiMi Studio

Com esse atraso, a TiMi promete atualizar os fãs perto de quando a assinatura estiver pronta para ser lançada, o que deve acontecer em breve.

A assinatura ao UNITE Club dará aos jogadores acesso exclusivo a itens selecionados, incluindo um Holowear mensal, molduras de retrato especiais, balões de fala apenas para membros, descontos em itens de moda e 40 Aeos Gems por dia. Benefícios adicionais como testes estendidos para Pokémon e itens também estarão disponíveis.

A TiMi ainda não divulgou detalhes completos sobre o que exatamente o UNITE Club dará fora dos benefícios básicos e do preço, que atualmente está projetado para custar entre US $ 8,99 e US $9,99 no lançamento, algo entre R$44,71 e 49,68. Por enquanto, os jogadores terão que esperar por mais informações da TiMi e uma data oficial de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de abril.