Melhores Pokémon do tipo Elétrico em Pokémon Go

Pokémon Go introduz regularmente novas espécies de Pokémon para apimentar sua jogabilidade para os jogadores.

No jogo para celular, diferentes espécies têm vários ataques e estatísticas exclusivas para esse Pokémon específico. Com tantas variáveis, pode ser confuso para os jogadores decifrar quais Pokémon são os mais fortes ou melhores para a batalha em que estão prestes a entrar.

Existem 18 tipos diferentes de Pokémon no jogo, e cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos.

Nesta lista, abordaremos os Pokémon do tipo Elétrico, que são fortes contra os tipos Água e Voador. Existem muitos Pokémon do tipo Elétrico disponíveis no jogo, mas alguns são mais poderosos que outros.

Aqui estão as espécies do tipo elétrico mais fortes disponíveis no Pokémon Go.

Zekrom

Imagem via The Pokémon Company

Este lendário da quinta geração possui um PC máximo incrivelmente alto com foco no ataque. A defesa e a resistência de Zekrom não são ruins, porém, ambas com mais de 200.

Zekrom é um Pokémon de tipo duplo, ostentando os tipos Elétrico e Dragão. Isso significa que é fraco contra Fada, Dragão, Gelo e Terrestre. No entanto, não deixe que essas fraquezas o engane. Zekrom é mais do que capaz de eliminar inimigos mesmo em confrontos de tipo ruim.

O ataque rápido que causa a maior quantidade de dano é Sopro do Dragão e o ataque carregado é Ataque Selvagem. Estes dois combinados transformam este Pokémon em uma máquina que pode dizimar rapidamente qualquer inimigo em seu caminho. Se você estiver indo para um confronto em que um conjunto de movimentos totalmente elétrico o beneficiará, você pode trocar Sopro do Dragão por Carga de Raio e ainda causar quase o mesmo dano.

Como um Pokémon Lendário, capturar Zekrom só será possível ao completar Reides específicas do Pokémon.

Raikou

Imagem via The Pokémon Company

Mais um Pokémon Lendário na lista, Raikou é um dos Pokémon Elétricos mais versáteis do jogo devido à sua falta de fraquezas. Em Pokémon Go, o único tipo que causará mais dano a Raikou são os tipos Terrestre. Fora isso, Raikou entrará em um confronto neutro ou favorável.

Raikou é outro Pokémon que é muito focado em Reides, e sua alocação de estatísticas mostra 241 de ataque enquanto ainda possui 195 de defesa e 207 de resistência. Para o maior dano, a combinação perfeita de ataques é Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. Juntos, esses ataques têm a maior quantidade de dano por segundo de qualquer um dos pares de movimentos de Raikou.

Electivire

Imagem via The Pokémon Company

Um dos atacantes do tipo Elétrico mais poderosos do jogo, Electivire é o Pokémon perfeito para adicionar ao seu time. É capturável na natureza e tem uma quantidade de dano incrivelmente alta.

As estatísticas do Electrivire são voltadas para o ataque e, devido a isso, falta defesa e resistência. Mas isso provavelmente não importa, pois o Pokémon possui apenas uma única fraqueza para inimigos do tipo Terrestre.

Existem dois conjuntos de movimentos diferentes para escolher para este Pokémon, cada um servindo a propósitos diferentes, mas ambos causando grandes danos. Primeiro, você pode optar por usar Rasteira como um ataque rápido com Ataque Selvagem como seu ataque carregado. Isso lhe dará estatisticamente a maior quantidade de dano. Mas como o Electivire é um Pokémon do tipo Elétrico e provavelmente será usado contra Pokémon fracos a Elétrico, você pode optar por trocar Rasteira por Trovoada de Choques, independentemente da pequena redução de dano.

Se você não tem a oportunidade de encontrar e capturar Pokémon de Reides lendários, Electivire é o melhor Pokémon do tipo Elétrico para você localizar, capturar e usar em todos os estilos de batalha.

Zapdos

Imagem via The Pokémon Company

Nenhuma lista de Pokémon fortes do tipo Elétrico estaria completa sem o Pokémon Lendário mais conhecido do tipo. Zapdos é uma ótima escolha em Pokémon Go com um ataque alto ao lado de um conjunto de movimentos incrivelmente poderoso.

Zapdos tem acesso a um movimento que muitos dos outros Pokémon nesta lista não têm, e esse é o movimento rápido legado Trovoada de Choques. Este movimento é incrivelmente poderoso e permitirá que Zapdos cause danos substanciais rapidamente na batalha. Combinar isso com o ataque carregado Relâmpago faz de Zapdos uma máquina do tipo elétrico que dizimará a maioria dos oponentes que pode enfrentar.

Se você puder encontrar uma Reide lendária para este Pokémon, você deve dedicar tempo e esforço para capturá-lo, pois ele se tornará uma adição poderosa ao seu time.

Magnezone

Imagem via The Pokémon Company

Outro Pokémon não Lendário que ainda é um dos tipos Elétricos mais poderosos do jogo, Magnezone é uma ótima opção para jogadores que estão com dificuldades para pegar os outros Pokémon da nossa lista.

Magnezone possui uma alocação razoavelmente completa com um pouco de queda no departamento de resistência. Magnezone tem uma alta quantidade de dano por segundo, no entanto.

Com a combinação do ataque rápido Faísca e do ataque carregado Ataque Selvagem, Magnezone tem a capacidade de causar alguns dos maiores danos por segundo no jogo. Uma coisa a considerar com este Pokémon, no entanto, é sua fraqueza crítica a ataques do tipo Terrestre. Dado seu tipo duplo de Elétrico e Aço, os ataques Terrestres causarão danos críticos ao Magnezone.

Se este Pokémon for colocado em confronto neutro ou favorável, ele se torna uma poderosa opção do tipo Elétrico. Como não é lendário, também terá mais versatilidade ao entrar em batalha, tornando-o uma das melhores opções para pegar no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 18 de abril de 2021.