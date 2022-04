Razões comuns pelas quais você não pode trocar no Pokémon Go, explicadas

Desde o seu lançamento há quase seis anos, Pokémon Go tem sido um movimento que atrai pessoas de todas as idades. Jogadores de todo o mundo estão trabalhando juntos para capturar Pokémon e combater os perigos que a Equipe GO Rocket representa. Mas, para isso, talvez seja necessário trocar Pokémon para obter o melhor para sua equipe.

Alguns jogadores perceberam que não podem trocar ou enfrentam restrições em quais Pokémon podem trocar. A incapacidade de trocar no Pokémon Go pode resultar de problemas simples como conectividade, nível de jogador ou o tipo de Pokémon que você está tentando trocar.

Para trocar no Pokémon Go, primeiro você precisa se encontrar com seu amigo em um local físico. Quando estiver por perto, abra sua lista de amigos e selecione o treinador com quem deseja trocar. Em seguida, clique em “Trocar” e selecione o Pokémon que deseja trocar. Depois de confirmar a troca, você a enviará ao seu parceiro, desde que não haja erros. Se houver, talvez seja necessário examinar as especificidades da sua troca.

Para começar, você precisará estar no nível 10 para poder trocar Pokémon com outros jogadores. Essa limitação provavelmente impedirá que novos jogadores quebrem o sistema e desbloqueiem Pokémon poderosos muito cedo. Quando estiver no nível 10, você saberá como o jogo funciona e o nível de habilidade necessário.

Em outros casos, o Pokémon Go impõe limitações no tipo de Pokémon que você pode trocar em um único dia. Por exemplo, trocas especiais de Pokémon que só podem acontecer uma vez por dia incluem Pokémon que não estão na sua Pokédex, Pokémon Lendários, Pokémon Brilhantes e Pokémon com formas ou trajes que não fazem parte da sua Pokédex.

Há também certos Pokémon que você simplesmente não pode trocar, não importa seu nível ou hora do dia. Por exemplo, Pokémon Míticos, como Mew, e aqueles que já foram trocados não podem ser enviados para outro jogador.

Se nenhum desses problemas limitar sua capacidade de troca, considere verificar a conexão com a Internet do seu dispositivo e se você está perto o suficiente do outro jogador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Christian Harrison no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.