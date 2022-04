Tudo o que você precisa saber sobre Colosseo em Overwatch 2

A maioria das pessoas considera a Itália o destino de férias perfeito: um lugar para relaxar e saborear um vinho. Os desenvolvedores de Overwatch 2 mais uma vez jogaram essa ideia pela janela, não tendo causado caos suficiente com Rialto, e nos deram as extensas ruínas romanas de Colosseo.

O segundo mapa de ataque do jogo, ao lado de New Queen Street, leva os jogadores a uma área tão cheia de belas artes quanto de perigosas defesas de pontes e varandas suspeitamente abertas. Ao longo do caminho, os jogadores poderão ver os pontos turísticos de graça, pois causam danos irreparáveis ​​a pedras centenárias. Aqui está tudo o que você precisa saber para conquistar o Colosseo.

Surgimentos

Os jogadores começam sua aventura no Colosseo em um dos dois surgimentos, ambos parecidos com os tipos de museus de arte que exigem que você fique em silêncio o tempo todo. Embora você não possa rasgar a arte da maneira que pode na maioria dos mapas de Overwatch, as peças individuais são ótimas para mostrar o nível de detalhe alcançável com o novo mecanismo de jogo sofisticado da sequência.

Captura de tela via Overwatch 2

Fora de cada surgimento há um grande círculo de metal que indica o fim do mapa para a equipe adversária. Também diretamente do lado de fora de cada surgimento há uma loja com várias áreas para se abrigar durante uma defesa final, se necessário.

Local do T.W.O.

O robô amigável do modo ataque, T.W.O., é sempre colocado em um ponto que está diretamente no meio do caminho entre os dois pontos de surgimento. Aqui, ele começa no no meio do Colosseo, cercado por pilares antigos e fachadas envelhecidas. Demora 30 segundos para o robô se desbloquear e, nesse tempo, os jogadores provavelmente poderão iniciar uma luta inteira na área circundante.

Os corredores do Colosseo se abrem em vários pontos para a área externa, dando aos dois lados do ataque muitas maneiras de iniciar um ataque. Isso cria um dos pontos mais emocionantes de todo o jogo; confrontos interessantes quase sempre aparecem. Eventualmente, porém, um lado tirará T.W.O. do próprio coliseu e passará para o resto do mapa.

Caminho

Imediatamente após deixar as ruínas, os jogadores tentarão persuadir T.W.O. para o próximo checkpoint, o que desbloqueará um surgimento para a frente para a equipe que avança. Ambos os postos de controle estão localizados em pequenas colinas que fazem uma curva em U; dominar a verticalidade do mapa é fundamental aqui. Antes que as equipes possam chegar a postos de controle individuais, elas precisam passar por pontes bonitas, mas irritantes, que dão a seus inimigos uma excelente chance de iniciar uma defesa difícil.

Assim que as equipes ultrapassarem a temida colina, elas estarão no caminho da vitória no terço final do mapa de cada lado. O Colosseo realmente se abre aqui, não mais exigindo brigas em corredores ou túneis, mas pedindo às equipes para brigar em varandas relativamente abertas com muita cobertura em lojas. Sem desmantelar completamente as ruas italianas (espero), os jogadores podem então empurrar T.W.O. para seu destino, de volta aos prédios imponentes que abrigam belas artes.

Estratégias e escolhas de heróis

De todos os novos mapas incluídos na versão beta de Overwatch 2, Colosseo parece ser o que exigirá mais trocas de heróis por causa de suas áreas muito diferentes. É também o mapa que parece que mais se beneficiaria de uma composição caótica, graças a todos os diferentes lugares de onde os jogadores podem realizar ataques.

A seção inicial do coliseu é ótima para heróis que se saem bem em pequenas áreas, como Junkrat ou Brigitte, bem como aqueles que podem entrar e sair dos salões em ruínas. Quando essa parte termina, porém, o mapa se transforma em um pesadelo vertical graças à ponte e à colina de retorno que abriga os pontos de verificação. Os mesmos heróis podem ser bons aqui se usarem as escadas, mas heróis móveis como D.Va ou Hanzo podem causar sérios danos ao passar de nível para nível.

O terço final do Colosseo feito de grandes varandas com vários lugares para se proteger realmente parece um mapa livre para todos. Pode ser útil mudar para heróis de escudo como Sigma ou Reinhardt aqui para montar uma defesa completa ao lado de um Bastion ou Torbjörn. Atiradores de precisão que não se incomodam com o caos também podem fazer muito nesses avanços finais.

Embora Colosseo seja muito menos propenso a defesas difíceis que mantêm uma equipe presa no surgimento em comparação com, digamos, Circuit Royal, as áreas de colina e ponte do mapa são as mais difíceis de superar. Grande parte da energia da sua equipe será gasta subindo e descendo, então jogue essas ideias de ataques lineares pela janela antes de bloquear neste mapa italiano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 21 de abril.