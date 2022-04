Como jogar o modo Push de Overwatch 2

Não importa quantas vezes os jogadores tentem transformar Overwatch no jogo mais complicado criado pelo homem, no centro do jogo, estamos apenas movendo equipes ou cargas de um lugar para outro. Com isso em mente, os desenvolvedores decidiram iluminar essa ideia com um novo modo para a sequência.

O novo modo de Overwatch 2, Push, pede aos jogadores que escoltem gentilmente um robô alegre por um mapa extenso. Enquanto ele caminha, ele empurra uma pequena carga em direção aos checkpoints que desbloquearão surgimentos mais próximos e aumentarão a velocidade da partida. É um conceito simples com muita complexidade potencial no nível mais competitivo.

Captura de tela via Overwatch 2

Como jogar Push

Por enquanto, apenas dois mapas estão habilitados para o modo de jogo Push: New Queen Street e Colosseo. Em ambos os mapas, as equipes terão um surgimento inicial em ambos os lados do mapa que é uma quantidade equivalente de espaço longe da estrela do show, T.W.O., o robô de Push.

T.W.O. e a “carga” desbloqueiam após 30 segundos, assim como os pontos de controle padrão, dando aos jogadores tempo suficiente para chegar à sua posição no mapa. À medida que as equipes começam a trocar golpes, começa o verdadeiro caos.

Uma vez que o T.W.O é desbloqueado e uma equipe eliminou todos os seus oponentes, o robô começará a se mover em direção ao surgiemnto da equipe adversária. O objetivo final, e a condição de vitória do jogo, é levar T.W.O. mais longe do ponto de partida do meio do que o outro time.

Captura de tela via Overwatch League | Remix de Liz Richardson

O objetivo inicial dos jogadores, no entanto, deve ser levar o robô até o primeiro checkpoint. Cada equipe tem um checkpoint aproximadamente a meio caminho entre o ponto inicial e o surgimento inimigo. Quando T.W.O. limpa este checkpoint, a equipe avançando ganha um surgimento para frente que torna o ataque ainda mais fácil. As equipes perdem esse surgimento quando T.W.O. cruza novamente o ponto inicial, não quando ele cruza novamente o próprio ponto de surgimento.

Quando a equipe inimiga assumir o controle do T.W.O., ele começará a se mover na outra direção. T.W.O. é rápido quando se move em direção ao último lugar em que a equipe parou de empurrar, mas recupera o ritmo lento padrão ao fazer “novos” progressos para qualquer equipe. Reserve um tempo aqui para apreciar as incríveis falas de T.W.O. incentivando ambas as equipes a manter o jogo em movimento.

O avanço termina quando um time consegue levar T.W.O. até o surgimento inimigo, o que terminará o jogo instantaneamente. Também terminará quando o tempo acabar. Nesse ponto, a equipe que empurrou DOIS mais longe (medido em metros, como outros modos) é declarada vencedora. A prorrogação funciona da mesma forma, portanto, uma equipe pode fazer um retorno surpreendente, desde que permaneça ao lado do T.W.O o tempo todo.

Estratégias e dicas

Em sua essência, Push opera como uma versão mais rápida do Escolta com muitas nuances e potencial para jogadas criativas ou de alto nível. Ao contrário das versões Escolta no jogo base, a estratégia ideal é objetivamente não ter todos os jogadores reunidos na carga.

Tanto a New Queen Street quanto a Colosseo são construídas para encorajar flancos e ataques surpresa de todos os ângulos. Os jogadores não estão mais operando em um mapa como King’s Row, que tem uma quantidade limitada de lugares para atacar ou preparar defesas. Lojas, ruínas e vários níveis verticais complicam os mapas e atraem os jogadores a se espalharem e ocuparem espaço.

Se todos os jogadores se amontoarem ao lado de T.W.O., a equipe perderá oportunidades valiosas de flanquear ou causar danos de cima. Um a dois jogadores podem ficar em torno de T.W.O. para incentivar o movimento, mas o resto da equipe deve ocupar espaços e se envolver em lutas mais à frente. Aproveite a mobilidade avançada de alguns personagens, como Sojourn ou D.Va, para alternar entre a carga útil e a emoção da batalha.

Embora pareça óbvio ir o mais longe possível a qualquer custo, lembre-se de quão valioso é um surgimento para frente para este modo. Tomar esse primeiro checkpoint, e manter o surgimento, é fundamental para a vitória. Acima de tudo, aproveite a jogabilidade acelerada de Push e agradeça que a era dos mapas de assalto de 30 minutos ficou para trás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 21 de abril.