Overwatch 2 está se preparando para finalmente abrir as portas para os fãs de todo o mundo. A Blizzard ainda pretende fazer ajustes ao jogo antes do lançamento completo, o que faz com que todo teste seja importante.

O beta do JxJ de Overwatch 2 começou em 26 de abril, possibilitando que os jogadores testem o jogo antes de seu lançamento completo. Mas não é um beta aberto, então ainda será preciso esperar um convite da Blizzard para poder participar.

Além desses convites, os fãs de Overwatch poderão tentar conseguir acesso ao beta através de drops da Twitch. É só entrar em uma transmissão com drops habilitados e ficar assistindo por quatro horas ou mais para se tornar elegível para uma chave do beta.

Quando termina o beta de Overwatch 2?

O beta atual do JxJ de Overwatch 2 termina em 17 de maio. Nada do progresso obtido no beta continuará valendo no lançamento oficial. Atualmente, o beta do JxJ só está disponível para os jogadores de PC.

Se você se inscreveu para o beta e ainda não recebeu um convite, não se preocupe, pois os convites parecem ser enviados de forma aleatória. Sua melhor chance de conseguir é participar do evento de drops na Twitch enquanto já espera o convite.

Embora ainda não tenha sido divulgada uma data de lançamento, o fato de haver um teste beta público pode ser um indicativo de que o jogo não está tão longe assim de ser lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de abril.