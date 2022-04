Como jogar de Sojourn no beta de Overwatch 2

Sojourn é a única personagem que fará sua estreia na versão beta de Overwatch 2 que começa em 26 de abril, e os jogadores estão animados para colocar as mãos nela.

Descrito como uma personagem de médio alcance pelos desenvolvedores, o kit de Sojourn é repleto de mobilidade e artilharia, o que a tornará assustadora nas mãos de um jogador habilidoso.

“Sojourn é alguém que é super detalhista e minuciosa, o que eu acho que se baseia em seu kit ser pesado em precisão”, disse a designer de narrativa Miranda Moyer. “Ela é uma estrategista brilhante e definitivamente uma pessoa do tipo ‘medir duas vezes, cortar uma vez’.”

Isso provavelmente significa que aqueles que gostam de personagens de precisão como Cassidy ou Soldier: 76 vão adorar o estilo de jogo de Sojourn. O disparo primário de seu canhão elétrico gera energia que é armazenada e depois liberada na forma de um raio mortal que a consome.

Entre o papel passivo de Dano que permite que os jogadores de Dano se movam mais rápido e sua habilidade Power Slide, Sojourn tem muita mobilidade, permitindo que ela se levante na cara dos jogadores e faça uma saída rápida quando ela vai muito fundo.

Imagem via Blizzard Entertainment

Seu Disruptor Shot prende os inimigos e lentamente esgota sua saúde enquanto eles tentam sair dela. Aqueles pegos nele precisarão sair rapidamente se quiserem evitar um tiro na cabeça da Railgun, que, quando carregado em cerca de 85%, matará um herói frágil se ele conseguir acertar um tiro na cabeça. Os jogadores vão querer aproveitar esta oportunidade para carregar sua Railgun ou disparar um tiro secundário que pode facilmente matar um jogador cuja saúde foi consumida pelo Disruptor Shot.

Uma habilidade chave que os jogadores precisarão dominar ao jogar de Sojourn é quando lançar um tiro carregado. Como Sojourn pode matar um jogador fraco com um tiro na cabeça com menos de 100% de carga, pode valer a pena tentar um tiro na cabeça mesmo quando não estiver totalmente carregado. Cargas acima de 83% provavelmente matarão um jogador frágil com um tiro na cabeça, mesmo que ele tenha saúde total. Os jogadores devem experimentar quando disparar o tiro secundário de sua Railgun.

Sua suprema é super mortal, já que seu disparo secundário é carregado automaticamente e pode ser liberado mais rapidamente contra os inimigos. Se ela encontrar um inimigo fraco, ela provavelmente será capaz de acabar com ele com um tiro de sua Railgun, então encontrar esses inimigos enquanto seu ultimate estiver ativa será a chave. Jogadores com pontaria excepcional vão se divertir clicando em cabeças e vendo inimigos frágeis morrerem instantaneamente durante sua suprema.

“Ela provavelmente não será uma grande franqueadora, mas é mais fácil para as equipes se espalharem em um mundo de 5v5”, disse o designer de heróis sênior Josh Noh. “Você pode cutucar de ângulos mais amplos, e é aí que a mobilidade de Sojourn se torna importante. Estamos ansiosos para ver como as pessoas jogam de Sojourn no próximo beta de 26 de abril. Sabemos que ela tem um alto nível de habilidade.”

Como Sojourn é nova e só foi testada por alguns jogadores antes do beta de 26 de abril, não está claro quais novas maneiras os jogadores encontrarão para usá-la. Para se inscrever no beta, acesse o site de Overwatch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 21 de abril.