Os requisitos de sistema do Overwatch 2 beta no PC

A versão beta de Overwatch 2 finalmente chegou, lançando sua primeira iteração em 26 de abril.

Antes do beta, a Blizzard Entertainment revelou os requisitos de sistema necessários para rodar e jogar o beta com sucesso no PC através do iniciador Battle.net. Felizmente, o jogo não é muito exigente, mas definitivamente ajudará a ter uma versão mais recente.

Os requisitos são um pouco mais do que o Overwatch 1 lista atualmente, no entanto. Os jogadores que estavam com um equipamento mais antigo enquanto jogavam o jogo original podem ficar chocados quando se trata do novo jogo, que apresenta uma revisão no mecanismo gráfico do jogo.

A Blizzard sugere que os jogadores atualizem para os drivers mais recentes disponíveis para sua placa gráfica para obter o melhor desempenho possível na versão beta. Ela também alerta que “devido a possíveis mudanças, os requisitos do sistema para este jogo podem mudar com o tempo”.

Aqui estão os requisitos atuais fornecidos pela Blizzard para executar a versão beta de Overwatch 2 no PC via Battle.net.

Requisitos do sistema do beta de Overwatch 2

Imagem via Blizzard Entertainment

Requisitos mínimos (buscando 30fps)

Sistema operacional: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64 bits (Service Pack mais recente)

Processador: Intel® Core™ i3 ou AMD Phenom™ X3 8650

Vídeo: série NVIDIA® GeForce® GTX 600, série AMD Radeon™ HD 7000

Memória: 6GB RAM

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível no disco rígido

Requisitos recomendados (buscando 60 fps em configurações médias)

Sistema operacional: Windows® 10 de 64 bits (Service Pack mais recente)

Processador: Intel® Core™ i7 ou AMD Ryzen™ 5

Vídeo: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ou AMD R9 380

Memória: 8GB RAM

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível no disco rígido

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 25 de abril.