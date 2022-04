O progresso do PvP beta de Overwatch 2 será mantido?

Finalmente, a jogabilidade de Overwatch 2 está chegando aos jogadores convidados para o beta fechado PvP de Overwatch 2 que começa em 26 de abril e vai até 17 de maio. Os jogadores convidados terão acesso à versão beta fechada para colocar as mãos na nova heroína Sojourn, os heróis recém-retrabalhados e os novos mapas que serão introduzidos na sequência altamente antecipada.

Mesmo os jogadores que não receberam um convite direto podem adquirir acesso ao beta fechado por meio do programa de lançamento do beta fechado que chegará à Twitch em 27 de abril, apresentando uma infinidade de streamers parceiros. O modo competitivo, perfis e recomendações estão indisponíveis no momento durante este primeiro período de beta fechado.

Mas para aqueles preocupados em serem deixados para trás por aqueles que chegam cedo, não fiquem, porque a longo prazo o progresso no beta fechado de Overwatch 2 não importará muito.

O progresso do beta PvP de Overwatch 2 será mantido?

Não. “Nenhuma parte do seu progresso será transferido para o jogo porque o beta é um trabalho em andamento e um método para a equipe testar nossa versão atual de Overwatch 2”, de acordo com o comunicado de imprensa oficial do PvP beta de Overwatch 2.

A equipe de Overwatch da Blizzard planeja anunciar e implantar mais períodos beta no futuro antes do eventual lançamento do jogo, e nenhum deles deve manter o progresso que será transferido para outros períodos beta ou para o lançamento oficial.

Isso também deve ser esperado para o progresso para um jogador se e quando uma versão beta para um jogador for lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 25 de abril.