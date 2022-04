Tudo o que você precisa saber sobre New Queen Street em Overwatch 2

Um dos primeiros mapas revelados aos fãs de Overwatch durante a BlizzCon 2019, New Queen Street (anteriormente conhecida como Toronto), tem sido o “rosto” do novo modo Push por vários anos. Com o lançamento do beta de Overwatch 2 em 26 de abril, os jogadores podem finalmente mergulhar neste paraíso canadense.

Base da mais nova heroína do jogo, Sojourn, a versão de Overwatch de Toronto está cheia de neve, cromo limpo e infinitas referências. Lojas de alimentos de todos os tipos se alinham nos caminhos ao lado de muitas necessidades canadenses estereotipadas, fique de olho nos anúncios sobre Tom Beansons, uma referência inteligente para Tim Hortons.

Este também é um dos poucos mapas novos que estão repletos de história, principalmente relacionados a Sojourn. Várias lojas na cidade exibem proeminentemente próteses e cibernética, indicando que New Queen Street é um centro para o tipo exato de tecnologia que Sojourn utiliza na batalha e na vida.

Embora a Toronto futurista provavelmente tenha muitos segredos para o futuro de Overwatch, aqui está o que você precisa saber para enfrentar suas travessuras nevadas nos dias atuais.

Captura de tela via Overwatch 2

Surgimentos

Os jogadores irão aparecer em um dos dois pontos de cada lado do mapa, ambos a uma quantidade equivalente de espaço longe da localização inicial do T.W.O. Um surgimento está dentro da versão do jogo da Union Station, que vem completa com um mapa proeminente do sistema de metrô de Toronto. O outro está dentro de uma arena, espalhando o evangelho do curling canadense para jogadores de todos os lugares.

Imediatamente fora de qualquer surgimento há um círculo de metal redondo que indica até onde a equipe adversária deve empurrar a carga.

Localização do T.W.O.

O robô que empurra a carga do modo, T.W.O., está localizado sob uma ponte coberta no meio do mapa. T.W.O. é cercado por vários ônibus vermelhos e uma infinidade de árvores de bordo perpetuamente floridas que a ciência ainda precisa explicar. O robô será desbloqueado após os primeiros 30 segundos da rodada, dando aos jogadores a chance de correr para o local inicial e começar a lutar.

Captura de tela via Overwatch 2

Caminho

Ao contrário dos mapas de Escolta e Híbridos, que levam cargas úteis de um lugar para outro em um mapa linear, a New Queen Street segue em duas direções separadas, mas muito semelhantes. As extremidades do mapa são os pontos iniciais de surgimento e o meio direto é a localização original de T.W.O. Entre esses pontos estão dois checkpoints visualmente semelhantes que desbloquearão um ponto de surgimento para a equipe que estiver “empurrando”.

Imediatamente após sair de qualquer um dos surgimentos, os jogadores se depararão com um prédio que tem janelas abertas com muito espaço para atiradores de precisão. O próximo “nível” do mapa também é semelhante, com fileiras de lojas com nomes inteligentes e pequenos becos. Ao contrário dos mapas antigos de Overwatch, estes não são puramente visuais; algumas lojas estão abertas, permitindo que os jogadores entrem e peguem um pacote de saúde ou alguma cobertura. Os becos fornecem rotas extremamente rápidas para o meio do mapa para empurrar mais rápido.

Captura de tela via Overwatch 2

Os checkpoints estão em ambos os lados do mapa e incluem um círculo de metal redondo no chão, onde T.W.O. parará para respirar, juntamente com vários níveis de varandas ao redor dele para defesa ou ataque. Notavelmente, New Queen Street tem uma sobrecarga de lugares para se proteger, de carros de táxi a placas aleatórias.

Será um déjà vu para as equipes, pois elas continuam empurrando T.W.O.; o “fim” do mapa é o ponto de surgimento do outro time.

Estratégias e escolhas de heróis

Como o modo em si é tão novo e caótico, é difícil dizer quais heróis serão os mais úteis nos mapas Push, incluindo New Queen Street. Graças aos infinitos becos, lojas e locais de cobertura deste mapa, a mobilidade será extremamente importante. Heróis como Tracer, Soldier: 76 e D.Va provavelmente serão capazes de reunir flancos de volta ao “caminho” principal do mapa.

Captura de tela via Overwatch 2

Há também um nível decente de verticalidade na New Queen Street, dando aos atiradores uma boa posição se a equipe adversária não estiver usando um tanque como Orisa ou Reinhardt. Heróis que absorvem ou fazem uso do dano recebido, especialmente Zarya, podem reverter todos esses ataques furtivos contra a equipe adversária.

Enquanto os jogadores serão tentados a se reunir em torno de T.W.O. e sentar na carga (uma estratégia decente o suficiente em certos mapas básicos de Overwatch), eles devem tentar evitar isso o máximo possível aqui, a menos que seja um empurrão de prorrogação. A New Queen Street está absolutamente repleta de pequenos cantos para se esconder e escadas para subir. Coloque vários membros da equipe lá fora para atacar e abrir espaço para os poucos que restaram para defender o robô.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 21 de abril.