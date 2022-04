Todas as mudanças nos heróis Tanques na versão beta de Overwatch 2

A versão beta de Overwatch 2 está programada para sair em 26 de abril, e os fãs estão prestes a colocar as mãos em todas as mudanças que os desenvolvedores fizeram nos heróis do jogo. A função de Tanque não tem escassez de mudanças em seus heróis, incluindo a adição de um novo herói Tanque.

A primeira e mais óbvia mudança no papel de Tanque é a adição de Doomfist. Os fãs aprenderam em uma das streams de desenvolvedor que Doomfist mudou para um tanque, e muitos estavam coçando a cabeça. Mas como a função de Tanque foi designada como aquela que pode ter efeitos de controle de grupo, a Blizzard Entertainment o transferiu de Dano para tanque.

A adição de habilidades passivas a todos os heróis em uma função foi adicionada, o que significa que todos os tanques têm a mesma habilidade passiva devido ao status da função. A passiva do tanque reduz os empurrões e dá menos geração de suprema por cura e dano recebido.

Os kits de D.Va, Reinhardt, Roadhog, Sigma, Winston, Wrecking Ball e Zarya foram mantidos iguais em Overwatch, embora possa ter havido alguns ajustes em suas estatísticas. A Blizzard não lançou uma versão detalhada das notas da atualização, então é difícil dizer exatamente quais mudanças eles fizeram nas estatísticas do kit de cada herói.

Aqui estão todas as mudanças feitas nos tanques na versão beta de Overwatch 2.

Orisa

Orisa recebeu uma das maiores mudanças em seu personagem. Além de tudo listado abaixo, sua arma também mudou de uma arma baseada em projéteis para uma arma baseada em calor. Agora, a arma de Orisa não tem balas e, portanto, não precisa recarregar, mas sua arma ainda tem um limite. Por ser à base de calor, pode sobrecarregar. Atirar com sua arma não a deixa mais lenta, e sua nova arma causa mais dano quanto mais perto ela estiver do alvo.

Suprema

Antigo: Amplificador—”Implante um dispositivo que aumenta o dano infligido por seus aliados.”

Novo: Terra Surge—”Arraste os inimigos e ancore, ganhando os efeitos de Fortificar e carregando uma onda de dano. Use o botão esquerdo para liberar a onda mais cedo.”

E

Antigo: Barreira Protetora—”Lance um dispositivo que cria uma barreira.”

Novo: Javelin Spin—”Gire sua lança para destruir projéteis, empurrar inimigos e aumentar a velocidade de avanço.”

Shift Esquerdo

Antigo: Fortificar—”Reduza o dano recebido e você não poderá ser parado.”

Novo: Fortificar—”Ganha saúde temporária, reduzindo todo o dano recebido e tornando-se imparável. Enquanto ativo, o calor gerado por sua arma é reduzido.”

Disparo secundário

Old: Parados!—”Lance uma carga de grávitons com Disparo Secundário e depois a detone com disparo secundário. A esfera puxa e reduz a velocidade dos inimigos próximos”

Novo: Energy Javelin—”Lance sua lança em um inimigo para atordoar e derrubá-lo. Mais eficaz se o inimigo atingir uma parede.”

Doomfist

Imagem via Blizzard Entertainment

Impacto Meteoro e A Melhor Defesa… todos permaneceram os mesmos de Overwatch até o beta de Overwatch 2.

E

Antigo: Abalo Sísmico—”Salte para frente e esmague o chão.”

Novo: Power Block—”Proteja-se de ataques frontais. Bloquear dano pesado fortalece Soco Foguete.”

Shift Esquerdo

Antigo: Gancho Ascendente—”Arremesse o inimigo no ar.”

Novo: Abalo Sísmico —”Salte e esmague no chão.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 21 de abril.