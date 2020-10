Monumentos de Poder chegou ao Legends of Runeterra

Uma nova temporada começou em Legends of Runeterra com o lançamento de Monumentos de Poder, uma expansão do conjunto Chamado da Montanha.

O MdP contém um total de 40 novas cartas que provavelmente irão sacudir o meta. A expansão é uma continuação do conjunto CdM que foi lançado em 26 de agosto. Antes da nova temporada que começa hoje, as ranqueadas foram reiniciadas, levando a uma corrida para o Mestre e uma chance de sentar no topo das tabelas de classificação.

As contas Mestre cairão em 8 divisões.

As contas Diamante e Platina cairão em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL).

As contas Ouro e Prata cairão em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro serão redefinidas como Ferro IV.

Três novos campeões foram adicionados às regiões de Demacia, Targon e Águas de Sentina: Shyvana (Demacia), Soraka (Targon) e Tahm Kench (Águas de Sentina). No total, 10 cartas estão sendo adicionadas a cada uma dessas três regiões, enquanto as regiões restantes ganham duas.

Corra atrás do que te fortalece. 👊



Jogue agora a nova expansão: Monumentos de Poder!



📲Baixe agora para PC e celular: https://t.co/yMme3MNdMJ pic.twitter.com/zd8WBKIU9i — Legends of Runeterra Brasil ✨ (@RuneterraBrasil) October 14, 2020

A nova expansão MdP também apresentará um novo tipo de carta, Monumento, ao meta. Destacando locais poderosos em Runeterra, as cartas Monumentos contêm habilidades únicas e não têm poder ou atributos defensivos.

Uma segunda e última expansão do CdM será lançada em dezembro, seguida por um novo conjunto em fevereiro de 2021. A temporada de expansão do MdP ocorrerá em dezembro, com a estreia dos Torneios Sazonais no LoR.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de outubro.