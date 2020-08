As 10 melhores cartas de Chamado da Montanha que podem mudar o meta de Legends of Runeterra

Legends of Runeterra: Chamado da Montanha lançou oficialmente seu primeiro conjunto de três. Como parte desse primeiro conjunto, 89 novas cartas estão agora disponíveis para os jogadores coletarem. Com essas novas cartas, cada jogador está procurando encontrar quais serão o próximo maior impacto no meta.

Aqui estão as 10 melhores cartas do Chamado da Montanha que farão um impacto no próximo meta ranqueado em LoR.

10) Cântico dos Trolls

Imagem via Riot Games

Com o enfraquecimento em Fúria do Norte chegando com o lançamento de Chamado da Montanha, os jogadores de Freljord estão em busca de novos truques de combate que possam potencialmente tomar o seu lugar. Mesmo que Fúria do Norte ainda tenha uma grande chance de ser eficaz, Cântico dos Trolls muda a dinâmica dos truques de combate ao ser capaz de afetar várias unidades a um custo barato.

9) Sacerdotisa Solari

Imagem via Riot Games

Quando ela foi revelada pela primeira vez, não se sabia o quão forte a Sacerdotisa Solari poderia ser, já que a força das cartas Celestiais não era clara na época. Agora que sabemos o nível de poder de cada carta Celestial (e mais especificamente, aquelas exatas que a Sacerdotisa pode descobrir), a Sacerdotisa Solari pode ser julgada com precisão. Embora o investimento inicial de perda de tempo seja enorme para jogá-la, uma vez que seus atributos são tão baixos, ela compensa isso fornecendo cartas Celestiais poderosas que você pode ajustar em sua curva.

Embora Sacerdotisa Solari provavelmente não se encaixe em um deck convencional do Amanhecer que visa entrar no tabuleiro e ser agressivo, ela é mais adequada para um estilo de Evocar mais lento que pode superar o valor do oponente.

8) Lunari Espreitadora

Imagem via Riot Games

Elusivo tem sido uma palavra-chave controversa desde o lançamento do LoR. Enquanto a maioria das unidades elusivas têm atributos ruins para seu custo ou foram enfraquecidas, Lunari Espreitadora oferece aos jogadores uma maneira alternativa de obter uma unidade forte com a palavra-chave. Embora seja improvável que você ative Anoitecer no turno dois, fora usando a carta Pólen de Pétala Noturna, ser capaz de ganhar Elusivo em turnos além desse não pode ser esquecido.

A força de Nocturne e Diana depende da viabilidade das cartas Anoitecer como um todo, mas Lunari Espreitadora procura ajudar a impulsionar o arquétipo.

7) Lâmina Zenith

Imagem via Riot Games

Enquanto um Sobrepujar de três de mana e + 1 / + 2 nos atributos permanentes são um pouco sem brilho, a habilidade de Lâmina Zênite de se substituir por outra cópia quando lançada com Amanhecer é incomparável. Embora exista um pouco de dependência da sorte para obter o valor máximo dela (por não sacar todas as cópias), a chance de sacar duas ou três cópias antes de usar uma é improvável.

Lâmina Zênite também atua na curva de poder de nivelar Leona ao nível dois no turno em que você a joga. Isso é obtido com as próximas duas cartas da lista.

6) Soldado Solari e Escudeira Solari

Embora colocar duas cartas no mesmo local na lista possa parecer fraco, seus efeitos são tão semelhantes que colocá-las em locais separados pareceria redundante. Ambas cumprem o mesmo propósito. São cartas agressivas que você deseja jogar nas primeiras rodadas do jogo. Além de ter vários atributos bônus, eles também lhe dão crédito para aumentar o nível de Leona, o que é inteiramente possível quando você joga com ela no turno quatro.

Quando são jogados com Amanhecer nos mesmos turnos que seu custo de mana, essas unidades são incomparáveis. Devido a isso, Soldado Solari e Escudeira Solari formam um escudo poderoso que qualquer deck agressivo apreciaria. Embora aggro e midrange venham imediatamente à mente de qualquer jogador, eles também têm potência em decks mais lentos como cartas que podem segurar o tabuleiro até você atingir seus turnos posteriores.

5) Marcabrasa Derretida

Imagem via Riot Games

Com o ciclo atual de Dragões colecionáveis, cada um deles incorpora uma nova palavra-chave com Fúria. Marcabrasa Derretida é uma abordagem simples disso, com atributos básicos e palavras-chave simples. Mas a outra palavra-chave que possui, Escudo de Feitiço, combina bem com sua identidade e padrões de jogo. Como uma unidade 5/5 por cinco de mana, já é justo nos atributos. Com essas duas palavras-chave combinadas, ele se torna uma usina de força ameaçadora que pode limpar as unidades oponentes ou causar cinco de dano a cada turno.

Devido ao seu Escudo de Feitiço, os oponentes precisarão investir muitos recursos para lidar com ele de forma eficaz, permitindo que esta carta dê a você um dois por um na maioria dos casos.

4) Lunari Portadora do Anoitecer

A força das cartas Anoitecer vem da habilidade de jogar várias cartas em um turno, enquanto faz malabarismo com a vantagem das cartas. Quando você investe muitas cartas para ativar seus combos, corre o risco de ficar sem cartas. Mas Lunari Portadora do Anoitecer contorna isso. Ao criar Pólen de Pétala Noturna, ela permite que você use esta carta criada para obter seus bônus do Anoitecer sem usar outras cartas para isso.

Lunari Portadora do Anoitecer também é uma carta barata, então ela pode efetivamente servir como um gatilho do Anoitecer por conta própria, com sua Pétala Noturna servindo como outro gatilho para um turno futuro. Outro benefício do Pólen de Pétala Noturna é que ele permite que você gaste sua mana de feitiço armazenado. Às vezes, esse benefício permite que você jogue aquelas cartas do Anoitecer uma vez antes do normal.

3) Tyari, o Viajante

Imagem via Riot Games

Com o lançamento de Taric e Lulu, uma infinidade de cartas de Auxilio foi adicionada para impulsionar o arquétipo, e Tyari, o Viajante, é o melhor entre eles. Seu poder de dar durabilidade às suas unidades iniciais significa que você pode rapidamente fazer uma bola de neve no seu tabuleiro a seu favor. Se você for o segundo e jogar uma unidade no turno um e Tyari no turno dois, seu oponente precisará de uma resposta ou arriscará ter que voltar de um tabuleiro intransponível começando no turno dois.

A principal desvantagem de Tyari é que sua vida natural é dois, o que não é ideal em combate ou contra magias de remoção. Mas se seu oponente não for capaz de responder a Tyari, o valor que ele pode fornecer a você em atributos de vida permanente é imenso.

2) Leona

Como primeira colocada na lista dos melhores campeões, Leona merece um lugar e uma menção aqui também. Leona engloba a força das cartas Amanhecer: a habilidade de serem jogadas e obter efeitos bônus que irão dominar um oponente quando jogadas uma após a outra. Em um deck com três cópias de cada um de Soldado Solari, Escudeira Solari e Lâmina Zênite, é realista fazer Leona subir de nível quando você jogar com ela no turno quatro.

Leona e seu pacote Amanhecer se encaixam em qualquer deck, como decks agressivos que buscam vencer rapidamente, decks mais lentos procurando atrasar o jogo e até o Anoitecer precisa do Amanhecer para liderar.

1) Cascata Lívida

Imagem via Riot Games

Um tema semelhante que a região de Targon vem promovendo como um todo são as cartas que podem se substituir. Com as cartas de Evocar sendo capazes de obter Celestiais, unidades que concedem Gemas ou a Lâmina Zênite mencionada anteriormente, Cascata Lívida continua essa identidade.

Um fortalecimento de + 2 / + 1 por dois de mana não é o melhor, mas é útil. Mas, quando lançado com Anoitecer, poder sacar outra carta de seu deck oferece grande valor. Ao enfrentar Targon, observar quando uma carta foi jogada permitirá que você jogue com as cartas Amanhecer e Anoitecer. Mas como Cascata Lívida é um feitiço subito, você sempre terá que respeitar seu potencial se seu oponente tiver o mana do feitiço para ele e um ativador de Anoitecer.

Você pode experimentar essas cartas agora, já que Legends of Runeterra: Chamado da Montanha está no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 28 de agosto.