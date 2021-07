Vex, nova campeã do LoL, será lançada em setembro

Caso você esteja jogando League of Legends e participando do novo evento do jogo, Sentinelas da Luz, já pode ter visto de relance a nova personagem Vex, uma yordle vestida de forma sombria e que tem papel importante na ascensão de Viego ao poder durante a Ruína de Runeterra. E agora a Riot Games revelou que ela entrará na luta como campeã do jogo em setembro.

“Se tudo sair conforme o planejado, a Vex deve ser lançada em setembro”, anunciou o produtor-chefe da equipe de campeões, Ryan “Reav3” Mireles. “Estamos trabalhando para conseguir encaixar a fonte de poder dela (ou seja, a sombra) no jogo e, por isso, ela será lançada um pouco depois do evento Sentinelas da Luz.”

No Pergunte à Riot dessa semana:



🔹Quando a Vex vai sair?

🔹As skins de Prestígio são canônicas?

🔹Como se pronuncia "Akshan"?



▶Leia completo em: https://t.co/lUOLksTbzH pic.twitter.com/aWXZqmejqM — League of Legends Brasil #SentinelasDaLuz (@LoLegendsBR) July 29, 2021

A “sombra” dela é sua principal fonte de poder e deve ser sua maior arma no campo de batalha. Ela controla uma enorme sombra que a segue, o que também a ajuda a controlar a Névoa Negra para eliminar seus inimigos. Na história dos Sentinelas da Luz, ela trabalha com Viego para ajudar a coletar os vários itens que contêm a alma de Isolde, esposa falecida do Rei Destruído. Ela diz aos Sentinelas, no capítulo de Freljord, que tudo que quer é um mundo “feio e terrível” e a vitória de Viego garantiria isso.

Dentro do jogo, no entanto, a Riot ainda precisa aperfeiçoar como vai representar o poder da sombra. No Mapa dos Campeões de abril, Reav3 disse que a equipe precisava “dar uma melhorada na parte técnica para reproduzir melhor o visual de sua fonte de poder”, que é sua sombra. Foi por isso que seu lançamento foi adiado. Ela deveria ser lançada antes de Akshan, mas a Riot precisou lançar o Sentinela Rebelde em seu lugar.

Pode ser que a yordle apareça mais em breve, no resto da história dos Sentinelas da Luz no LoL. Lembre-se de que faltam apenas dois meses para a sombra tomar o Summoner’s Rift. Enquanto isso, o evento atual ficará no ar até terça-feira, 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de julho.