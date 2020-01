Ganhe ícones, emotes e baús Hextech ao completar as missões de assistir à partidas nesta temporada de e-sports

À medida que a temporada de e-sports de League of Legends começa, os fãs podem aproveitar a ação enquanto ganham recompensas para si, As missões de assistir à partidas estão de volta!

A Riot Games revelou as cinco recompensas exclusivas que os jogadores podem ganhar assistindo às partidas de esports de League nesta temporada no post de hoje do Nexus. Os fãs podem ganhar ícones, essência azul, um emote e um baú Hextech e até o dia 9 de maio.

Imagem via Riot Games

As missões de assistir à partidas são separadas em cinco cadeias de missões separadas, cada uma exigindo que você assista a uma quantidade específica de partidas de League. A primeira missão, “Nova temporada, novos rivais”, é concluída após assistir a dois jogos da temporada regular e você recebe o ícone de invocador Surf e Urf. Esses dois jogos assistidos não contam para a próxima missão, que solicita que você assista outras quatro partidas (seis no total) para o Emote AH, PRONTO!

Os fãs leais podem estar se perguntando se uma recompensa especial será distribuída para aqueles que assistirem a toneladas de jogos de League nesta temporada. Bem, depende de como você define “especial”.

Imagem via Riot Games

Ao assistir a 90 jogos, você ganhará o Ícone de Invocador Estupefato, que apresenta o Yordle favorito de todos, vestindo um dedo de espuma da Riot e de frente à tela.

Retransmissões não contarão para a conclusão das missões e você deve assistir a pelo menos 10 minutos de uma partida para que ela seja contabilizada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de janeiro.