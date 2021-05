Cloud9 garante a primeira vitória da NA e os fãs da DWG prendem a respiração no terceiro dia do MSI 2021

O terceiro dia do League of Legends Mid-Season Invitational 2021 proporcionou uma das melhores partidas que o torneio já viu. A fase de grupos, em grande parte, foi embalada com confrontos que resultaram nos resultados esperados, mas hoje, os subestimados tiveram desempenhos sólidos para mostrar.

Desde o desempenho sólido da Detonation FocusMe contra a atual campeã mundial DWG KIA, a quase volta para casa da PaiN Gaming contra a MAD Lions e, finalmente, a primeira vitória da Cloud9 do evento, o terceiro dia do MSI 2021 marcou todas as caixas.

Aqui estão algumas das maiores histórias e conclusões do terceiro dia do torneio internacional.

Pentanet voltando ao jogo

Foto via Riot Games

Depois de dois dias recebendo derrotas do Grupo A, os representantes da Oceania, PentanetGG, se lançaram na coluna das vitórias com uma vitória sobre a Unicorns of Love no terceiro dia. Apesar de perder para a UOL por uma margem de 12.000 de ouro no primeiro dia, a Pentanet virou o jogo hoje, conquistando a primeira vitória de seu torneio após um marcarem 15 abates e 4 mortes.

O que ambas as equipes têm em comum é que ambas estão lutando contra a muralha que é a RNG. Mas, no mínimo, uma dessas duas equipes tem que chegar aos seis primeiros, aconteça o que acontecer.

De repente, a imagem da qualificação do Grupo A parece muito mais atraente. Com a Pentanet e a UOL entrando na segunda rodada com 1-3, bem como um confronto direto de um para um, a programação completa de jogos do Grupo A de amanhã pode se resumir a uma potencial partida de desempate. A Pentanet e a UOL se enfrentam duas vezes amanhã, graças às regras da rodada quádrupla do Grupo A.

DWG KIA tem um susto

Foto via Riot Games

A execução do MSI potencialmente perfeita da DWG KIA parecia que estava em perigo hoje. A Detonation FocusMe ofereceu uma das lutas mais difíceis contra a DWG KIA por qualquer equipe em meses. Ainda assim, a DWG KIA tirou um coelho da cartola e garantiu sua terceira vitória no torneio.

Desde a LCK Spring Split, quando a DWG KIA perdeu jogos contra a Gen.G e a KT Rolster antes de sua sequência na fase de entrada, a equipe não sentia pressão como hoje. Em nenhum momento contra a Detonation FocusMe a DWG KIA postou uma liderança de ouro acima de 1.000, e quando o jogo terminou, os campeões da LCK ainda tinham menos torres e objetivos neutros do que a Detonation FocusMe.

Os fãs da DWG KIA não devem ficar muito surpresos, já que a equipe parecia que poderia perder às vezes ao longo de 2021. Embora eles certamente sejam dominantes, a DWG KIA não são perfeitos. Com 10 derrotas na temporada até agora, outras equipes provaram que podem enfrentar a DWG. Essas derrotas não têm tanto peso, considerando que a DWG entrou no MSI com uma pontuação de jogo de 16-2. Mas quando uma equipe como a Detonation FocusMe os leva ao limite, é chocante, mas certamente não é um resultado impossível.

No mínimo, o jogo de hoje provou precisamente o quão resiliente a DWG KIA pode ser. Em questão de segundos, eles mudaram a maré de sua competição contra a Detonation FocusMe. A equipe passou de ver sua base empurrada para atingir o Nexus inimigo em poucos instantes. Conforme o torneio avança, não seria impressionante ver a DWG KIA ser levada ao limite novamente, mas derrotá-los será uma história totalmente diferente.

Cloud9 deixa os fãs respirarem

Foto via Riot Games

Se a Cloud9 tivesse perdido para a Infinity Esports no terceiro dia, sua participação no MSI certamente teria sido um desastre. Fazer uma sequencia de três vitórias consecutivas contra as mesmas três equipes que os venceram para abrir a fase de grupos teria sido uma tarefa quase impossível para os campeões da LCS. Mas a equipe deu a volta por cima com uma vitória de recuperação necessária para manter suas seis melhores chances vivas. A dupla de Perkz e Blaber no meio / selva da Cloud9 mudou seus problemas iniciais do torneio hoje, com um placar combinado de 7/0/8 durante sua vitória tão necessária.

No mínimo, a derrota da equipe para a Detonation FocusMe ontem doeu muito menos. Os campeões da LJL levaram a atual campeã mundial, DWG KIA, à beira de uma derrota no início do dia, solidificando a ideia de que a Cloud9 não foi perturbada por um time fraco. Mesmo assim, com as equipes do Grupo C tão próximas, os jogos do Grupo C na terça-feira podem resultar em um resultado extremamente apertado, com potenciais cenários de desempate em jogo.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 08 de maio.