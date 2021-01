As novas skins de Pergaminhos Shan Hai e Destruídos do LoL chegaram ao Rift na atualização 11.2

Preparem suas carteiras, fãs de League of Legends. Um total de oito novas skins estão chegando aos servidores ativos esta semana com o lançamento da atualização 11.2.

Para marcar sua chegada em Summoner’s Rift, o mais novo campeão do LoL, Viego, está recrutando alguns rostos familiares para seu exército. Draven, Karma e Shyvana estão se juntando às fileiras do Rei Destruído com skin sombreadas de toques verdes neste ciclo de atualização. Os fãs podem pegar as três skins Destruídas na loja do cliente do jogo por 1.350 RP cada.

Além das skins Destruídas, Cho’Gath, Jhin, Neeko e Nautilus estão todos se preparando esta semana como os sortudos que recebem a mais nova linha de skins: Pergaminhos Shan Hai, um novo tema de inspiração chinesa com elementos de nuvem ardentes. Cada uma das quatro skins Pergaminhos Shan Hai também será vendida por 1.350 RP.

A skin de lançamento de Viego, chamada Fera Lunar, está programada para chegar esta semana após a chegada do campeão no Rift. A Riot Games revelou uma série de skins adicionais do Ano Novo Lunar hoje que se juntarão à Viego Fera Lunar no Rift na próxima atualização para celebrar o feriado.

O lote de skins da atualização 11.2 chegará à loja em 21 de janeiro e será lançado junto com um conjunto de cromas para compra adicional.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 20 de janeiro.