A atualização de Dr. Mundo está ativa em League of Legends

O Louco de Zaun voltou ao Rift, ostentando um novo visual e habilidades, e ele está pronto para causar mais confusão.

O retrabalho antecipado do Dr. Mundo agora está ativo para todos os jogadores em League of Legends, acompanhando vários fortalecimentos e enfraquecimentos para outros campeões com a atualização 11.12. Se os jogadores já possuíam o Dr. Mundo, eles receberão sua atualização automaticamente. Caso contrário, o campeão está disponível por 450 Essências Azuis na loja. Junto com este lançamento, todas as suas skins, atuais e Legado, estarão disponíveis para compra na loja por um tempo limitado.

Embora seu kit permaneça fiel à sua forma pré-retrabalho e mantenha a maluquice pela qual Mundo é conhecido há muito tempo, cada uma de suas habilidades foi atualizada para se adequar melhor ao estado atual do jogo. Seu Q e ultimate são relativamente semelhantes ao que costumavam ser, enquanto seu W e E foram atualizadas para melhor se adequar ao tema do doutor enlouquecido enfatizado no retrabalho.

Os jogadores do antigo Dr. Mundo não terão que se preocupar em mudar seu estilo de jogo drasticamente após esse retrabalho. Embora essas mudanças certamente tragam mais possibilidades de itemização de dano, a fantasia de Mundo como um tanque de autorregeneração que nunca morre agora é mais proeminente do que nunca e certamente resultará em devastação na rota superior e na selva, e talvez até mesmo em outras rotas.

Dr. Mundo é apenas um dos últimos retrabalhos para jogadores do LoL. Uma votação no ano passado para o próximo retrabalho resultou no reinado supremo de Udyr, com seu tão esperado retrabalho previsto para ser lançado no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 09 de junho.