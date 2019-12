Conheça os 5 melhores decks da primeira semana de Despontar dos Dragões, nova expansão de Hearthstone

O dragão tirano Galakrond está mudando o meta de Hearthstone desde o lançamento da nova expansão Despontar dos Dragões, na semana passada. A poderosa nova mecânica Invocar, junto com alguns dos melhores Gritos de Guerra do último ano, levou a uma ascensão meteórica do dragão desde o primeiro minuto da expansão.

Mas Galakrond não destruiu todos os decks em seu caminho ainda. Confira os cinco melhores decks atuais do meta de Hearthstone.

Xamã Galakrond

Neste momento, Xamã Galakrond representa 48 dos 50 decks com mais vitórias e três dos cinco decks mais jogados, segundo o HSReplay. É o maior do Hearthstone Top Decks e primeiro lugar no HSReplay com 59,68% de vitórias.

Basicamente, o deck e suas variações têm todas as melhores cartas do jogo e é extremamente difícil lidar com eles. O Invocar de Galakrond, cartas antigas com Grito de Guerra e outras poderosas como Molda-carne Mogu dão o toque final no terrível retrato de poder que é o dragão.

Já existem alterações programadas para enfraquecer o deck, de acordo com o community manager da Blizzard, Chris Attalus. Mas, até lá, Galakrond é o nome do jogo.

Guerreiro Pirata

O arquétipo agressivo favorito de todos está de volta no Despontar dos Dragões com taxa de vitórias cumulativa de 55,02% no HSReplay. Uma variedade de novas ferramentas, como a Barcaça dos Ares e a poderosa Âncora, trouxeram vida nova ao estilo e permitiram que ele voltasse a sua glória infame do fim de 2016.

Apesar de não ser tão eficiente quanto versões mais antigas, a nova versão do Guerreiro Pirata deve continuar sendo a segunda melhor até os jogadores aprenderem a lidar melhor com sua entrada explosiva.

Caçador Highlander com Segredos

Foi o Caçador que se deu bem com as novas cartas chamadas “Highlander” das últimas coleções, cujo efeito é ativado se não houver cartas duplicadas no deck. Mas, entre as muitas versões do formato, a versão com Segredos aparece com 54,51% de vitórias no HSReplay.

Os irritantes segredos vão acabando com os recursos inimigos até Rainha Dragonesa Alextraza e Zul’jin acabarem com a mesa e a vida do inimigo. A versão mais popular é cara, porém, então vá com calma caso precise criá-la.

Ladino Último Suspiro

Este deck temático tem 52,71% de vitórias no HSReplay e usa a maior parte das melhores mecânicas de Ladino para punir o adversário. A clássica Lendária de Combo Edwin VanCleef é uma ameaça em todos os estágios do jogo, podendo aumentar exponencialmente seus atributos graças às 10 cartas de custo 1 ou menos.

Novidades de Despontar dos Dragões, como Boticário do Necrium e Flik Furacéus também aumentam o valor do deck enquanto destroem a mesa inimiga. A grande quantidade de Últimos Suspiros poderosos também incentiva os jogadores a usarem a Lâmina de Necrium para dobrar seus efeitos. É outra boa opção para quem quiser fugir dos futuros enfraquecimentos do Xamã Galakrond.

Caçador Missão

Outro deck de Caçador entra nos cinco melhores da primeira semana de Despontar dos Dragões. Caçador Missão tem 53,72% de vitórias e é bom para todos os jogadores de Hearthstone que só querem muitos lacaios para causar dano.

Destrancar a Caixa-Forte é uma Missão que tem rodado bem, apesar de ter sido mal-recebida em Salvadores de Uldum. Agora, é surpreendentemente boa contra Xamã Galakrond, o que significa que é hora de evocar várias criaturinhas. A recompensa Rugido de Ramkahen concede a todas as pequenas criaturas o potencial de virar o jogo e aumenta a probabilidade de baixar o Gigante do Mar. Já que sua popularidade se deve, parcialmente, a ser forte contra Galakrond, não se sabe como as coisas vão ficar quando os inevitáveis ajustes chegarem.

Foi uma primeira semana caótica para a expansão Despontar dos Dragões e, com as mudanças de balanceamento iminentes, só vai ficar mais difícil prever o estado do jogo no mês que vem, ou mesmo na semana que vem. Enquanto isso, boa sorte a todos que estão tentando se proteger da chuva de Xamãs Galakrond.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mitchell Kernot no Dot Esports no dia 16 de dezembro.