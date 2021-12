A Contenda da Taverna do Hearthstone desta semana é Troca de Presentes

Véu de Inverno está sobre nós, e isso significa que é hora de contendas de taverna temáticas de natal.

Esta semana, na Taverna, os fãs de Hearthstone podem enfrentar a Troca de Presentes.

Imagem via Blizzard Entertainment

O Papai Inverno é a versão azerotiana do Papai Noel. Ao longo desta Contenda, o Papai Inverno lançará caixas de presentes periodicamente no campo de batalha. Cada vez que você quebra uma caixa de presente, você receberá um presente. Você pode destruir a caixa do seu oponente, assim como a sua.

Se o seu lado do campo não tiver caixas, um será entregue na próxima oportunidade disponível do Papai Inverno. O Papai Inverno não entregará uma caixa se já houver uma do seu lado do campo. As caixas deixadas pelo Papai Inverno não terão ataque e terão quatro pontos de vida.

Você vai querer quebrar o maior número de caixas possível durante a Contenda, porque os presentes que elas contêm fornecem cartas poderosas. Se você quebrar a caixa de seu oponente, o presente que você receberá terá sido destinado a ele. Então, se você for um Sacerdote jogando contra um Caçador e quebrar a caixa dele, você receberá um Presente Roubado que será algo destinado ao jogador Caçador.

Você precisará fazer um baralho ao entrar pela primeira vez na Contenda, então tente manter a mecânica do presente em mente ao elaborar sua estratégia. Uma estratégia que pode ser bem-sucedida é simplesmente entrar na Contenda com um poderoso deck Padrão. Algo como Paladino ou Guerreiro não deve ter nenhum problema em obter algumas vitórias, com ou sem prestar atenção à mecânica de presentes da Contenda.

Se vencer esta Contenda pela primeira vez você ganha o verso de card Véu de Inverno (se você ainda não o tiver). Caso contrário, você receberá seu pacote de cartas grátis normal. Você pode enfrentar esta Contenda pelos próximos sete dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 22 de dezembro.