Revelado Boticário do Necrium, novo card da próxima expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões

A última carta da próxima expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões, é um Kobold espertinho.

Imagem via Blizzard Entertainment

O Boticário do Necrium é um lacaio de Ladino de custo quatro com dois pontos de ataque, quatro de vida e um Combo poderoso: compre um lacaio com Último Suspiro do seu deck e receba esse Último Suspiro.

É uma novidade fantástica para os decks de Ladino Último Suspiro e tem potencial para muitos outros. Cerazad é o parceiro perfeito para o Boticário do Necrium, permitindo invocar infinitos dragões através de velas.

Cartas genéricas de aumentar o deck e feitiços de baixo custo também combinam bem com o Kobold, juntando um grande controle de tempo com o controle do mapa e um wombo-combo com a possibilidade de ganhar o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de novembro.