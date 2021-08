Splitgate começa temporada zero com novo mapa, passe de batalha e modo de jogo Infection

A primeira do que podem ser muitas temporadas de Splitgate.

Splitgate, o jogo de tiro PvP gratuito que se popularizou nos últimos meses devido a seu último beta e à chegada nos consoles, está começando sua primeira temporada, a temporada zero. A temporada inaugural foi anunciada na Opening Night Live da Gamescom 2021 e está gratuita para Steam, Playstation e Xbox desde 25 de agosto.

Com a temporada zero, entra na rotação de mapas Karman Station, descrito como uma “reimaginação” do mapa original, Outpost. Karman Station, versão aprimorada, vai substituir Outpost na rotação de mapas.

Imagem via 1047 Studios

O passe de batalha da temporada zero inclui 100 níveis de itens para habilitar ao longo da temporada. Entre eles, estão visuais de armas, armaduras, placas de nome, banners, bônus de experiência, moedas do jogo e muito mais. Você também pode comprar todos os níveis com o passe premium.

Contamination é um novo modo de jogo que será bem familiar para quem já conhece os modos Infection de outros jogos de tiro, como Call of Duty e Halo. Dois times de quatro se enfrentam: os Contaminados e os Humanos. O time dos Contaminados começa apenas com tacos e precisa matar os Humanos, que só têm espingardas. Humanos que forem mortos entram para o time dos Contaminados, e o jogo termina quando acabar o tempo ou quando todos os jogadores forem contaminados. Contamination agora está em uma nova rotação, Casual Team Rumble, junto com Big Head Snipers, Splitball, Gun Game e Teabag Confirmed.

Várias melhorias de qualidade de vida também foram feitas, incluindo uma kill cam, balanceamento à pistola, pesquisa de partida personalizada, mais divisões de Elo nas ranqueadas e muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 25 de agosto.