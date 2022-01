Melhores jogos para celular de 2021

Os jogos para celular tiveram um ano excepcional em 2021, com novas entradas de IPs populares como Pokémon UNITE e Rocket League Sideswipe e títulos originais como Fantasian.

Além dos novos lançamentos do ano, títulos estabelecidos como Genshin Impact ou Wild Rift da Riot Games permaneceram no topo com um fluxo constante de novos conteúdos e atualizações muito necessárias.

Com isso em mente, elaboramos uma lista dos melhores jogos para celular que vimos e gostamos este ano.

Genshin Impact

Screengrab via MiHoYo

É verdade que este é quase uma trapaça. Genshin Impact no celular foi lançado em setembro de 2020, junto com versões para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivos iOS. As atualizações e adições recentes a este jogo tornaram-no um dos títulos mais populares para dispositivos móveis no ano passado.

Genshin Impact é um RPG de ação inspirado em anime desenvolvido e publicado pela MiHoYo. O jogo se passa em um mundo aberto de fantasia com sete áreas diferentes. A história segue um viajante que visitou muitos mundos com seu irmão gêmeo antes de os dois se separarem em Teyvat, onde a história e a busca para encontrar seu irmão começam.

Este jogo de mundo aberto foi elogiado pelo nível de jogabilidade equilibrada e conteúdo emocionante que oferecia aos usuários como um jogo gratuito que não depende necessariamente de microtransações para fazer os jogadores voltarem. Em 2021, os desenvolvedores desbloquearam novas regiões e adicionaram novos personagens, tornando a versão móvel, junto com outras edições de plataforma, um dos jogos favoritos deste ano.

Pokémon UNITE

Imagem via Nintendo

A nova abordagem da Nintendo aos jogos MOBA, Pokémon UNITE, provou ser um grande sucesso. Com uma lista que não para de crescer, o jogo é a experiência MOBA ideal para jogadores que são novos no gênero e para aqueles que procuram uma nova maneira de vivenciar o universo Pokémon.

Lançado para Switch em julho e para dispositivos móveis em setembro, Pokémon UNITE tem equipes de cinco jogadores que se enfrentam em uma arena e permite que os jogadores atualizem e alterem as habilidades de cada Pokémon para melhor se adequar a cada partida. Com itens, poções e fortalecimentos disponíveis, o jogo se concentra muito mais no Pokémon que você escolhe para a batalha e em suas habilidades.

Night In The Woods

Imagem via Infinite Fall

Night In The Woods é um jogo de plataforma narrativo altamente aclamado lançado em 2017 para PC, Mac e PlayStation 4, e mais tarde veio para Nintendo Switch. Este ano, o jogo foi lançado para dispositivos iOS.

Com um grande foco na exploração, Night In The Woods tem os jogadores controlando uma personagem parecida com uma gata chamada Mae Borowski, uma estudante que abandonou a faculdade e voltou para sua cidade natal. Este título independente foi inicialmente financiado pelo Kickstarter e acabou atingindo 400 por cento de sua meta original de US $ 50.000. Desde o seu lançamento, o jogo foi altamente elogiado por sua rica história, desenvolvimento de personagem, diálogo e trilha sonora.

Rocket League Sideswipe

Imagem via Psyonix

Este novo jogo do Rocket League é uma das entradas mais recentes desta lista, tendo sido lançado em novembro. Rocket League Sideswipe é a versão da Psyonix do Rocket League móvel, com uma perspectiva 2.5D e a mesma mecânica e física do jogo original.

Como seu equivalente para console e PC, Sideswipe é decentemente fácil de aprender, mas difícil de dominar, e os jogadores precisarão de reflexos rápidos e habilidades mecânicas para derrotar oponentes.

Marvel Future Revolution

Imagem via Netmarble Monster Inc.

Considerado por muitos como melhor do que Marvel’s Avengers, Marvel Future Revolution é o jogo que qualquer fã da Marvel deve ter em uma experiência móvel. O jogo foi desenvolvido e publicado pela Netmarble e tem oito personagens jogáveis ​​que incluem alguns dos super-heróis mais populares do MCU, como Capitã Marvel, Homem de Ferro, Starlord, Capitão América e Homem-Aranha.

O jogo é um MMO e leva os jogadores a batalhas que acontecem em um mundo aberto. A nova adição de eventos no jogo, como o recente evento de masmorra adicionado para comemorar o lançamento de Os Eternos, é uma mera amostra dos eventos futuros que em breve chegarão ao jogo.

Fantasian

Imagem via Mistwalker

O fato de este jogo ter sido criado com o envolvimento de Hironobu Sakaguchi, criador do Final Fantasy, é razão suficiente para uma comunidade significativamente grande de fãs ficar curiosa sobre ele.

Fantasian é um RPG desenvolvido e publicado pela Mistwalker que atualmente está disponível apenas em dispositivos iOS através do serviço de assinatura de jogos Apple Arcade. Lançado em abril deste ano, Fantasian foi elogiado por sua qualidade visual, exclusividade e sistema de batalha envolvente que permite que novos jogadores, especificamente aqueles novos no gênero, aprendam facilmente.

Embora o Fantasian tenha recebido um certo grau de crítica apontado para a ineficiência de seus controles de toque, a trilha sonora do jogo, a jogabilidade de batalha e o sistema “Dimengeon” receberam críticas positivas, tornando-o um dos melhores RPGs móveis lançados em 2021.

PUBG New State

Imagem via KRAFTON

PUBG New State é um spinoff de PUBG lançado em 11 de novembro. Desenvolvido e publicado por KRAFTON, os proprietários de PUBG, esta nova adição à coleção do IP coloca os jogadores em um local mais futurístico. A mecânica de jogo não é exatamente como a que os fãs do jogo conhecem de outras plataformas, mas ela adiciona novos elementos, como o uso de drones e oferecendo a chance de inimigos se tornarem aliados.

Embora a versão móvel tenha alguns recursos novos, emocionantes e diferentes, o núcleo do jogo ainda é fiel à fórmula original que os fãs lembram e amam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 01 de janeiro.