Como ter acesso ao beta fechado de New World

O beta fechado do novo MMO da Amazon Games Studios, New World, começou hoje às 13:30 BRT. Caso você esteja querendo participar do beta fechado de New World, o processo é relativamente simples.

Há duas formas de ganhar acesso ao beta fechado de New World, sendo que uma garante o acesso e a outra depende de uma seleção aleatória. Qualquer que seja o método escolhido, você precisa fazer isso logo, pois o beta fechado de New World só ficará no ar por duas semanas.

A primeira forma de conseguir uma chave de acesso ao beta, e a mais confiável, é comprar New World na pré-venda da Amazon ou Steam. Os jogadores que comprarem o jogo na pré-venda receberão suas chaves para o beta fechado em algum momento, em até 48 horas da compra.

A outra forma, mais arriscada, de conseguir uma chave para o beta fechado de New World é se cadastrar no site oficial do jogo e esperar ser selecionado por sorteio para ter acesso ao beta. Lembre-se de que esta segunda opção não exige que você compre o jogo.

O beta fechado de New World terá duração de duas semanas e será encerrado às 3:59 BRT de 3 de agosto. New World será lançado mundialmente em 31 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de julho.