Como atualizar Among Us no PC, Mobile e Console?

Among Us pode parecer que ganhou fama do nada, mas existe desde 2018. Com um pequeno empurrão de streamers populares, o jogo pegou um gás e se tornou um fenômeno.

Pouco depois de se tornar um sucesso, Among Us começou a se ramificar em outras plataformas de jogos e sua base de jogadores cresceu exponencialmente. Os desenvolvedores até tiveram dificuldade em manter seus servidores funcionando, pois não esperavam atrair jogadores o suficiente para travar os servidores.

Como outros títulos multijogador, Among Us recebe atualizações frequentes que visam ajustar o jogo. Quando uma atualização for lançada, você precisará instalar a atualização antes de jogá-lo, e se Among Us foi sua porta de entrada para jogos, o processo de atualização pode parecer mais desafiador do que deveria ser.

A atualização de Among Us será diferente para todas as plataformas de jogos, mas iniciar o download em todas elas deve levar apenas alguns minutos.

Veja como você pode atualizar Among Us no PC, celular e console.

Como atualizar o Among Us no PC?

Among Us não tem seu próprio cliente separado. Os jogadores usam a Steam para baixar e jogar o jogo, o que significa que você também precisará passar pelo processo regular da Steam para atualizar os jogos.

Vá até a sua Biblioteca e procure Among Us.

Clique com o botão direito em Among Us e selecione Propriedades.

Navegue até a guia Atualizações e ative “Sempre manter este jogo atualizado”.

Depois de habilitar esta opção, o Among Us atualizará automaticamente toda vez que houver uma atualização. Um texto azul dizendo que uma atualização está pronta aparecerá próximo a Among Us se houver uma nova atualização disponível, e a Steam irá encaminhá-lo automaticamente para a página de Downloads se você tentar iniciar o jogo sem uma atualização. A guia permite que você inicie o processo de download, mas a Steam irá atualizá-lo automaticamente para você se você executar o jogo por meio de um atalho na área de trabalho.

Como atualizar o Among Us no Android?

Baixar Among Us através da Google Play Store não é diferente de instalar um aplicativo normal. Todos os jogos são basicamente aplicativos e você pode atualizá-los navegando até a guia Atualizações da Google Play Store.

Abra a Google Play Store e clique na imagem do seu perfil no canto superior direito da tela.

Escolha Gerenciar aplicativos e dispositivo.

Toque no painel Atualizações em Visão geral.

Se houver uma atualização de Among Us, o jogo deve aparecer na lista de aplicativos que possuem uma atualização pronta para ser instalada.

Você pode começar a instalar a atualização tocando em Instalar.

Como atualizar o Among Us no iPhone ou iPad?

Qualquer jogo baixado da App Store será considerado um aplicativo e você poderá atualizá-los como qualquer outro aplicativo em seu telefone ou tablet.

Para atualizar o Among Us no iPhone ou iPad, você precisará:

Abra a App Store.

Clique no ícone do seu perfil na parte superior da tela.

Role para baixo para ver as atualizações pendentes. Você também pode dar uma olhada nas notas de lançamento nesta guia e aprender mais sobre a atualização assim que o download for iniciado.



Como atualizar o Among Us no Mac?

Atualizar Among Us em um Mac será mais complicado do que em outras plataformas, pois dependerá de qual método você usou para baixar o jogo em seu Mac.

Os usuários que possuem um M1 Mac poderão fazer o download do Among Us através da App Store da Apple, que também mudará o processo de atualização do jogo. Among Us não será diferente de outros aplicativos em seu Mac que você baixou da App Store, então as etapas serão as mesmas.

Abra a App Store.

Clique em atualizações na barra lateral.

Quando estiver na guia de atualizações, você verá a lista de todos os aplicativos que têm uma atualização.

Escolha Atualizar próximo a Among Us para começar a atualizar o jogo.

Se você estiver usando um emulador de Android para jogar Among Us no seu Mac, você precisará seguir o mesmo procedimento que os usuários de Android. Os jogadores que optaram pelo método bootcamp para jogar Among Us, por outro lado, podem atualizar o jogo através da Steam.

Como você pode atualizar o Among Us no Nintendo Switch?

Ligue seu Nintendo Switch e encontre Among Us na sua biblioteca. Se você não consegue encontrar o jogo, verifique a seção Todos os softwares no lado direito.

Destaque Among Us e pressione menos ou mais no joypad.

Um novo menu aparecerá e você precisará escolher Atualização de software para prosseguir com o processo.

Após clicar nele, seu Switch perguntará se você deseja atualizar o jogo pela Internet e a atualização começará após a confirmação de sua escolha.

Como você pode atualizar o Among Us no PlayStation e no Xbox?

A partir de agora, Among Us não está disponível para PlayStation ou Xbox, mas pretende ser lançado nessas plataformas. Assim que Among Us chegar às lojas PlayStation e Xbox, o jogo deverá notificá-lo automaticamente sempre que houver uma atualização. Veja como atualizá-los nas duas plataformas com base em seu processo padrão.

No PlayStation 5:

Vá para a sua Biblioteca e selecione Among Us.

Pressione o botão Opções e escolha Verificar atualizações.

Se uma atualização estiver disponível, você pode começar a baixá-la seguindo as instruções na tela.

No Xbox Series X / S:

Navegue até Meus jogos e aplicativos em seu painel.

Selecione Gerenciar e vá para as Atualizações.

Você verá uma lista de jogos com atualizações prontas para serem instaladas e poderá iniciar o procedimento de atualização de Among Us nesta guia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de agosto.