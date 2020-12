Como alterar o tipo de NAT no PS5

Se você já tentou de tudo para aumentar a velocidade de download e tornar a conexão mais estável no PS5, talvez seja hora de dar uma olhada nas configurações de tradução de endereço de rede (NAT).

O NAT basicamente se traduz em quão aberta é sua conexão com a Internet quando se trata de tráfego de rede de entrada e saída. Seu roteador e firewall permitirão que jogos e consoles detectem seu tipo de NAT automaticamente, mas pode haver momentos em que o tipo que ele detecta pode causar problemas de conectividade.

Há um total de três tipos de NAT em seu PS5. O NAT Tipo 1 garante que o tráfego de rede que entra e sai de seu PS5 seja irrestrito, e os jogos podem se conectar a qualquer porta enquanto abre novas, se necessário. O último permitirá que você se torne um host nos lobbies, e os jogadores que estiverem jogando perto de você poderão se conectar diretamente a você para uma experiência de jogo com ping mais baixo. Esse método é o mais vulnerável quando se trata de segurança, no entanto, é melhor não usá-lo, a menos que não consiga obter uma experiência melhor com as outras opções.

O NAT tipo 2 é considerado uma opção moderada e oferece o melhor dos dois mundos. O NAT tipo 2 apenas tira a capacidade de abrir novas portas de jogos e do PS5. Seu firewall também será mais exigente com o que entra e sai de suas portas, mas não é nada significativo o suficiente para atrapalhar sua experiência de jogo.

O NAT Tipo 3 é o mais rígido de todos e força os jogos a controlar todo o tráfego da rede de acordo com as regras do seu firewall. Os jogos não conseguirão criar novas portas e algumas restrições do firewall podem fazer com que você se desconecte ou experimente velocidades de download mais baixas.

Veja como você pode verificar qual tipo de NAT está usando no console e como alterá-lo facilmente.

Como você pode alterar seu tipo de NAT no PS5?

Alterar o tipo de NAT no PS5 é relativamente fácil.

Vá para Configurações clicando no ícone de engrenagem em direção ao canto superior direito da tela principal.

Escolha Rede e selecione Status da conexão.

Navegue até Exibir status da conexão e role para baixo até Tipo de NAT.

Você pode verificar o tipo de NAT usado aqui e também alterá-lo.

Qual tipo de NAT você deve usar em seu PS5?

O ideal é que tudo funcione bem com o NAT Tipo 2. Se você ainda estiver tendo problemas de conexão mesmo quando o NAT Tipo 2 for selecionado, tente a sorte com o NAT Tipo 1.

Usar o NAT Tipo 1, contanto que ele corrija seus problemas de conexão, não é nada para se temer, mas tente voltar ao NAT Tipo 2 de vez em quando, pois o nível adicional de segurança sempre será bom ter.

Se a reversão para o NAT Tipo 2 fizer com que seus problemas de conectividade voltem, você deve continuar usando o NAT Tipo 1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de dezembro.