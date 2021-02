Free Fire revela colaboração com Attack on Titan

Free Fire revelou hoje uma colaboração global com o anime Attack on Titan. A parceria foi anunciada no dia da atualização OB26. A parceria entre o battle royale e a série japonesa deve ir ao ar em março.

Assim como foi com a colaboração entre Free Fire e One-Punch Man neste ano, poderemos encontrar conteúdo inspirado pelo anime no jogo.

Os fãs da série de anime também poderão entrar em batalha usando as cores da divisão de Reconhecimento ou visuais inspirados pelos Titãs. Skins de arma exclusivas e outros itens colecionáveis de Free Fire estarão disponíveis.

“Em breve, os jogadores de Free Fire poderão lutar no estilo de um dos mais cativantes animes de fantasia modernos, Attack on Titan”, disse Harold Teo, produtor do battle royale da Garena. “A série capturou a imaginação de muitos em todo o mundo com sua narrativa única e imersiva; estamos animados para trazer isso para o mundo de Free Fire.”

É mais um passo da Garena para fazer de Free Fire um sucesso mundial, incluindo parcerias com celebridades e produções de vários lugares do mundo. Desde 2019, o battle royale se juntou a grandes personalidades como o DJ Alok, o americano DJ KSHMR, o ator de Bollywood Hrithik Roshan, o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo e, mais recentemente, o cantor vietnamita Son Tung M-TP. Free Fire também fez eventos dentro do jogo em parceria com grandes produções como Ragnarok e La Casa de Papel, da Netflix.

Mais detalhes sobre a colaboração com Attack on Titan devem ser anunciados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.