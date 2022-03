Emotes e figurinos exclusivos do BTS chegando ao Free Fire como parte da colaboração com o grupo de K-pop

Free Fire é conhecido por grandes colaborações, mas uma das maiores do jogo está chegando em breve com a boy band sul-coreana BTS. Um vídeo oficial postado ontem deu aos fãs uma ideia do que esperar quando a colaboração for lançada.

A Garena revelou os ícones pop como seus novos embaixadores globais no mês passado e disse que muitos novos conteúdos temáticos em torno dessa colaboração chegarão em breve. Desde então, os fãs estão esperando para saber mais sobre isso. Por fim, um novo vídeo de saudação de anúncio no canal do Free Fire EU no YouTube, que contou com todos os sete membros da banda, revelou mais detalhes sobre a colaboração ontem.

Isso não é tudo, no entanto. A Garena havia prometido em um comunicado à imprensa no mês passado que uma série de eventos chegaria ao jogo. Mais detalhes, incluindo uma data de lançamento, provavelmente serão revelados em breve.

Enquanto os fãs esperam que a colaboração do BTS entre no Free Fire, eles podem aproveitar a colaboração em andamento com a série de videogames de ação, Assassin’s Creed. Um novo modo chamado Lone Wolf Strike Out foi recentemente introduzido no jogo com um novo mapa de ficção científica. Neste modo, oito jogadores, cada um com três vidas, lutam uns contra os outros para serem o último em pé.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 19 de março.