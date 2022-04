LOUD vence Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 de 2022

A LOUD se tornou o time vencedor da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 de 2022 com 137 pontos e 2 Booyah!. Com a vitória, eles levaram para casa o prêmio de US$ 22 mil e agora vão representar o Brasil no Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa, que acontecerá em maio em Cingapura.

A Vivo Keyd também garantiu sua vaga no campeonato mundial ao terminar a grande final da LBFF 7 2022 em segundo lugar com 111 pontos e 3 Booyah!. Eles vão estrear na competição durante a fase de play-in.

O MVP do torneio foi Yago da B4, com 166 abates na temporada. Lost21 da LOUD foi o MVP da grande final com 21 abates em 9 partidas.

Agora, a equipe enfrentará um desafio internacional no FFWS 2022 Sentosa. Os play-ins começam no dia 14 de maio, com a participação da Vivo Keyd. A LOUD se classificou automaticamente para a fase final, que começa em 21 de maio. Eles enfrentarão as outras nove equipes de primeira colocação e as duas equipes que se classificaram na fase de play-in.

Outras equipes que já se classificaram para o FFWS 2022 Sentosa são: EVOS Divine, EVOS Phoenix, Mineros eSports, MCES Africa, Farang Esports, Vasto Mundo, House of Blood, Ignis Esports, LGDS, All Stars, Todak, e ECHO Esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 17 de abril.