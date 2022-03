Notas da atualização OB33 Levante de Heróis do Free Fire

A atualização do Free Fire Levante de Heróis chegou esta semana e trouxe muitas novidades para o jogo, incluindo o sistema de Vínculo, um novo personagem, arma e sistema de credibilidade. As notas da atualização OB33 foram postadas no blog oficial do desenvolvedor do battle royale da Garena.

Um novo sistema de credibilidade acaba de ser introduzido no Free Fire. Os jogadores agora terão pontos com seus status de conta, o que significa que a forma como você age durante uma partida afetará sua pontuação. A Garena revelou que punirá os jogadores que prejudicam o jogo, ficam ausentes, forçam a saída ou abusam verbalmente de outros jogadores em um a quatro pontos. Se essa postura for frequente, eles enfrentarão uma dedução extra.

O bom comportamento pode lhe render um ou dois pontos por partida. Os fãs de Free Fire vão querer ser jogadores de equipe, pois uma pontuação perfeita desbloqueará prêmios e uma pontuação menor que 90 pode fazer com que você seja banido das partidas ranqueadas de CS e BR.

Kenta é o nome do novo personagem do elenco do Free Fire. Um ótimo personagem de linha de frente, ele pode ser usado para proteger outros jogadores da equipe. Sua habilidade Proteção do Samurai forma um escudo frontal de 5m de largura que reduz 50% do dano de arma que vem da frente. Também na atualização Levante de Heróis, A124, Nikita, Steffie, Caroline, Otho, Rafael e Thiva foram balanceados ou receberam retrabalhos.

Uma arma com um recurso exclusivo de troca de modo de disparo também estará disponível para os jogadores. A G36 é uma ótima arma tanto para jogabilidade de médio e curto alcance. Ele oferece estatísticas diferentes para seus modos de assalto e alcance. Uma lista de outras 23 armas do Free Fire sofreu ajustes na atualização OB33.

Os jogadores podem ler tudo sobre os novos recursos no site oficial do Free Fire.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 24 de março.