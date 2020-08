Shroud está ao vivo na Twitch pela primeira vez em 10 meses

Shroud finalmente voltou para casa.

O ex-jogador profissional de CS:GO está ao vivo na Twitch pela primeira vez desde outubro de 2019. Shroud anunciou ontem seu retorno à plataforma de streaming da Amazon, depois de publicar diversos GIFs fazendo referência ao anúncio.

Shroud já conseguiu mais de 400.000 espectadores no início da transmissão. Até agora, só aparece uma mensagem dizendo “starting soon” (“vai começar em breve”) na tela, mas parece, pela categoria selecionada, que hoje ele vai jogar um pouco de VALORANT.

O veterano dos jogos de tiro foi para a Mixer no ano passado, com o incentivo de um contrato lucrativo e o sentimento de que era a “melhor estratégia” para sua carreira. Mas, quando a Mixer anunciou que encerraria suas operações em julho, shroud e muitos outros criadores de conteúdo ficaram sem casa.

A Twitch era uma escolha fácil como melhor opção para shroud, já que ele encerrou seu contrato com uma boa relação com a plataforma e desfrutou de imenso sucesso por lá. Shroud foi o segundo streamer mais visto da Twitch em 2018 e o terceiro em 2019, apesar de ter deixado a plataforma em outubro.

“A Twitch foi onde eu consegui transformar minha paixão pelo streaming em uma carreira de sucesso”, disse shroud. “uando estava analisando minhas opções, percebi que não havia lugar melhor que a Twitch para me comunicar com a melhor e mais leal comunidade de jogos no mundo.”

Agora que shroud anunciou seu retorno à Twitch, todos os olhares se voltaram para Ninja. O astro de Fortnite também foi afetado pelo encerramento da Mixer e, desde o fim do contrato, fez uma stream no YouTube e uma na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de agosto.