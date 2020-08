Shroud volta à Twitch

Shroud decidiu voltar à Twitch depois de seu contrato de exclusividade com a Mixer terminar mais cedo que o previsto devido ao encerramento da plataforma, no mês passado.

Em um vídeo de 1 minuto publicado no Twitter, Shroud disse apenas “tô voltando pra casa”.

Desde que a Mixer anunciou que encerraria suas operações em julho, Shroud evitou fazer transmissões, mas estaria em busca de um novo lar para suas streams exclusivas.

Ao longo das últimas semanas, ele publicou em sua conta vários GIFs que mostravam uma arma sendo montada, aparentemente se referindo a sua decisão. Mas ele nunca disse nada em público explicitamente.

Shroud inicialmente não anunciou quando seria sua primeira stream depois do retorno, mas depois complementou o tweet original de ontem dizendo apenas “Tomorrow. 11AM PST.” (“Amanhã. 15h.”).

Tomorrow. 11AM PST. — Michael Grzesiek (@shroud) August 11, 2020

A abordagem de Shroud ao futuro pós-Mixer foi diferente da usada pelo colega Ninja, que fez uma stream no YouTube e uma na Twitch depois do fim de seu contrato.

A agência Loaded, especializada em Esports, foi a responsável por negociar os dois contratos e, segundo o cofundador e vice-presidente sênior Brandon Freytag, a Twitch era a melhor casa para Shroud por causa do potencial que tem para negócios.

“À medida que Shroud continua crescendo sua marca pessoal, a Twitch garante a ele a oportunidade de continuar trabalhando com as marcas mais populares do mundo, ao mesmo tempo em que consegue engajamento com sua leal comunidade, que estava ansiosa para vê-lo de novo”, disse ele.

Antes de assinar um contrato de exclusividade com a Mixer em 2019, Shroud era um dos streamers mais vistos da Twitch. Em 2018, ele teve uma média de 33.473 espectadores e atingiu a marca de 102 horas vistas.

Aquele número foi suficiente para fazer dele o segundo criador de conteúdo mais visto da Twitch, atrás apenas de Ninja, que bateu recorde de mais horas vistas na plataforma em um ano.

Em 2019, Shroud foi o terceiro streamer mais visto da Twitch, com 62 milhões de horas, apesar de ter ido para a Mixer no fim de outubro.

Até agtora, o retorno de criadores de contéudo como Ninja e Dr Disrespect, que passou para o YouTube depois de ser banido da Twitch, já alcançou audiências de 100.000 a mais de 500.000.

“Estou tão feliz de anunciar meu retorno à Twitch e, mais importante, de voltar a fazer streams”, disse Shroud. “A Twitch foi onde eu consegui transformar minha paixão pelo streaming em uma carreira de sucesso, e tudo isso se deve aos fãs incríveis e leais que tenho. Quando estava analisando minhas opções, percebi que não havia lugar melhor que a Twitch para me comunicar com a melhor e mais leal comunidade de jogos no mundo. Também estou animado para voltar ao meu canal com um novo visual e novo logo que sei que vocês vão amar.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 11 de agosto.