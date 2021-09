TikTok ultrapassa tempo médio de consumo do YouTube nos EUA

Usuários do TikTok estão consumindo mais conteúdo por mês que os do YouTube, segundo dados de usuários Android.

Com base em dados coletados pela empresa de estatísticas App Annie, em reportagem do The Verge, os usuários do TikTok nos EUA consomem em média 24 horas de conteúdo no TikTok por mês, enquanto os do YouTube consomem em média 22 horas de conteúdo no YouTube por mês. A reportagem não incluiu dados de usuários de iPhone, mas, entre os do Android, a diferença é gritante, particularmente no Reino Unido; usuários britânicos do TikTok consomem quase 26 horas de conteúdo no TikTok por mês, enquanto a média entre os usuários do YouTube é de menos de 16 horas de conteúdo do YouTube por mês.

Apesar das diferenças, o YouTube ainda lidera em tempo gasto na plataforma entre os dispositivos Android. Os usuários também gastam mais dinheiro no YouTube que no TikTok, provavelmente por causa das opções premium e de assinatura. E os dois bilhões de usuários do YouTube em todo o mundo são quase o triplo da base de usuários do TikTok, agora cerca de 700 milhões. Em termos de tempo gasto em todos os aplicativos de redes sociais no Android, o TikTok é o quinto, atrás de YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram.

Apesar de ser o líder, o YouTube recentemente lançou seu próprio concorrente do TikTok, o YouTube Shorts. Os Shorts foram criados após os Reels do Instagram, que também foram uma resposta ao formato revolucionário do TikTok para vídeos curtos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 07 de setembro.