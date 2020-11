Temporada 7 de Apex Legends está no ar e o jogo está oficialmente disponível na Steam

Ascensão, a nova temporada de Apex Legends, está no ar. O novo capítulo do battle royale traz uma série de melhorias — como um novo mapa, outra lenda, um Passe de Batalha atualizado e ajustes de balanceamento — e você pode experimentar as mudanças tanto na Origin quanto na Steam.

A sétima temporada também marca o lançamento oficial de Apex na Steam, um ano depois de a EA e a Valve anunciarem uma parceria para levar títulos da Origin à Steam.

Novo mapa: Olympus

Imagem via Respawn Entertainment

Depois de uma longa espera, os Jogos Apex finalmente foram para Olympus. O novo mapa é uma cidade flutuante sobre o planeta de Psamathe e promete balançar Apex.

Olympus tem uma atmosfera diferente dos outros mapas. Em vez de ser um campo aberto e abandonado como as ruínas da Cidade Caveira ou do Capitólio, você entra em um cenário verdadeiramente urbano, perfeitamente preservado, já que seus habitantes abandonaram o local há seis meses (no tempo de Apex).

O resultado é uma colônia luxuosa com alto contraste entre aspectos modernos e industriais. Estabelecimentos de luxo no mapa e sistemas de portais criam cenários únicos.

Se quiser passear pelas maravilhas da nova cidade, você pode aproveitar o modo por tempo limitado Prévia de Olympus. A novidade na rotação serve como um “modo turístico”, permitindo que os jogadores explorem o mapa livremente sem se preocupar com o dano recebido.

Nova lenda: Horizon

Imagem via Respawn Entertainment

A nova temporada trouxe uma nova lutadora aos Jogos Apex. A excêntrica astrofísica Horizon pode manipular a gravidade e usá-la contra seus inimigos.

Sua passiva, Andar Espacial, aumenta o controle do ar e o equilíbrio na hora de pousar, enquanto sua tática é um elevador gravitacional que pode lançar aliados para o alto e funciona como uma armadilha. Sua suprema, Buraco Negro, suga inimigos próximos e os mantém presos, fazendo deles alvos fáceis para o esquadrão.

A chegada de Horizon pode ser um passo importante para a narrativa de Apex. A lenda deixou sua cidade natal, Olympus, em busca de Branthium, um mineral que seria a solução para a crise de energia da cidade. Horizon foi traída por sua assistente (que pode ser uma versão pré-simulacro de Ash) e ficou perdida no espaço — e se a teoria for verdade, ela pode ter um papel relevante na narrativa das próximas temporadas.

Novo Passe de Batalha

Como sempre, a sétima temporada de Apex traz outro Passe de Batalha, desta vez com algumas melhorias. A versão mais recente terá progressão simplificada com Estrelas no lugar dos Pontos de Desafio e uma nova interface, com direito à possibilidade de conferir o andamento de seus desafios no meio da partida.

Algumas recompensas em particular ganharam destaque nas prévias do Passe de Batalha. O reativo da vez é a R-99, que volta da Cápsula de Suprimentos para a lista de itens normal. O item cosmético é desbloqueado no nível 100, enquanto sua versão em preto e dourado é o último prêmio do passe, no nível 110.

Wraith e Octane também ganharam dois visuais chiques para combinar com o luxo de Olympus. O visual Alto Escalão de Wraith dá uma aparência elegante e uma franja da moda à Combatente Interdimensional e pode ser desbloqueado no nível 25 da progressão premium.

O visual Moda Rápida de Octane inclui roupas de alta tecnologia, cabelo azul e um design dourado e diferente. Seus óculos também dão lugar a um visor tecnológico que parece acender. Para desbloquear esse visual, é preciso chegar ao nível 50 da progressão premium.

Lançamento na Steam e Edição de Campeão

Você finalmente poderá jogar Apex e estrear o mapa Olympus na Steam, depois de quase um ano que a EA e a Valve assinaram uma parceria para permitir a venda e suporte de títulos da Origin, como Apex e Titanfall, na Steam.

Para comemorar, a Respawn resolveu dar alguns prêmios exclusivos. Ao jogar Apex pela Steam, você recebe três amuletos de arma que misturam aspectos do battle royale e elementos de títulos populares da Valve.

Uma das recompensas está relacionada a Wattson e o Cubo da franquia Portal, enquanto outra mistura Octane e Half-Life. A última é uma referência a Portal 2.

O lançamento da sétima temporada também foi o lançamento da Edição de Campeão, um pacote feito para novatos que podem estar começando o jogo na nova plataforma. O pacote contém uma série de visuais exclusivos, incluindo Lendários para Wraith, Crypto e Revenant, e desbloqueia todas as lendas do jogo, incluindo Horizon, por $39.99.

