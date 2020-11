Detalhamento completo do mapa de Apex Legends: Olympus

A sétima temporada de Apex Legends está movendo o esporte sangrento mais popular das Terras Ermas para uma arena totalmente nova. A paradisíaca cidade de Olympus abriga arranha-céus luxuosos, jardins de bonsai e propriedades luxuosas, e todos eles podem ser palco de tiroteios em ritmo acelerado.

O mapa é “aproximadamente um pouco maior do que o Desfiladeiro do Rei”, mas um pouco menor que Confins do Mundo. Olympus possui grandes áreas abertas que os jogadores podem percorrer ou atravessar com o Trident. Mas algumas áreas, como Autumn Estate e Reverie Lounge, são perfeitas para combates de perto.

Screengrab via Respawn Entertainment

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o mais novo mapa de Apex, o Olympus.

Noroeste: Oasis, Carrier, Docks

Oásis

Imagem via Respawn Entertainment

Os arranha-céus simétricos do Oasis são um testemunho da modernidade que ainda é uma parte central de Olympus. O Ponto de Interesse é formado por uma grande praça repleta de árvores bonsai e caixas de suprimentos, com dois edifícios opostos gigantescos elevando-se sobre a praça.

Os jogadores podem entrar nos arranha-céus em busca de saque ou para obter vantagem de altura sobre os inimigos no solo. Mas se algum esquadrão o seguir, o tiroteio que se seguirá será próximo e pessoal. As janelas vazadas oferecem uma chance de flanquear os perseguidores, uma estratégia arriscada que pode funcionar. O porão abriga o bar Velvet Oasis, um estabelecimento sofisticado e cheio de saques, acessível apenas por tirolesas nos andares mais baixos.

Screengrab via Respawn Entertainment

Carrier

O foguete de Confins do Mundo pousou no noroeste de Olympus. Desta vez, os jogadores podem entrar no foguete Arcádia e vasculhar em busca de saque, e há muitos. A nave é dividida em quatro áreas distintas com aberturas laterais, semelhantes aos edifícios menores em Base Aérea e Artilharia.

O combate dentro do porta-aviões ocorre nas proximidades. Lendas defensivas como Caustic ou Wattson podem mudar o fluxo da batalha, mas o Olho do Pai-de-Todos de Bloodhound serve como uma ferramenta de reconhecimento particularmente eficaz devido à pequena distância entre os compartimentos.

Docks

Screengrab via Respawn Entertainment

A área industrial na parte noroeste do mapa é chamada Docks e compreende uma das maiores porções de Olympus. A maior parte do Ponto de Interesse está em terreno relativamente plano, mas uma grande plataforma cria um terreno alto que oferece uma pequena vantagem de altura e há várias casas e embarcações de desembarque que podem servir de cobertura em caso de aperto.

A plataforma maior contém alguns bueiros onde os jogadores podem descer e afastar os perseguidores ou emboscar os inimigos, enquanto as passarelas ao redor dos prédios podem ser um combate interessante de médio a longo alcance.

Sudoeste: Elysium, Hidroponics

A parte sudoeste do mapa não tem muitos Pontos de Interesse, mas isso não significa que seja pequena. Há muito espaço aberto entre Hydroponics e Elysium e os dois Pontos de Interesse se conectam a várias áreas do mapa.

Elysium

Screengrab via Respawn Entertainment

A estrutura suspensa em forma de parque é a rota mais pitoresca para saques de alto nível em Olympus. A parte externa de Elysium contém algumas casas, enquanto o anel interno tem uma área fechada semicircular e um pequeno jardim repleto de flores de cerejeira, bancos de jardim e latas de lixo. Elysium está conectado ao resto de Olympus por tirolesas e torres de salto.

Hidroponics

O vizinho do lado de Elysium, como evidenciado por seu nome, é uma grande área dedicada à horticultura. Todos os tipos de plantações estão espalhados entre pequenas casas e canos de água conectados por passarelas e os inimigos podem usá-los para se mover ou pular nas passagens abaixo para tentar quebrar a linha de visão de um jogador.

Os jogadores têm quatro opções principais para ir a partir daqui: oeste em direção ao Oasis, leste em direção a Bonsai Plaza, norte em direção a Estates ou pegar o portal Phase Runner para ir em direção ao centro do mapa.

Centro: Estates, Hammond Labs, Energy Depot, Turbine, Phase Runner Central

Propriedades

Imagem via Respawn Entertainment

Autumn Estates são uma série de casas pequenas e luxuosas agrupadas juntas. O combate neste Ponto de Interesse raramente ultrapassará a faixa média, mas os telhados e pontos de vantagem podem oferecer uma visão clara das áreas vizinhas.

Lendas móveis, como Octane, Horizon e Pathfinder, podem usar sua verticalidade para ganhar uma vantagem sobre os inimigos aqui. Embora a área seja sua própria pequena luva, os esquadrões são vulneráveis ​​ao fogo inimigo da rampa próxima que leva ao Phase Runner entre Estates e Hidroponics.

Hammond Labs

Screengrab via Respawn Entertainment

Este centro de pesquisa está localizado no centro do mapa e tem várias entradas, mas apenas dois caminhos dentro. A parte redonda do laboratório contém duas áreas semicirculares conectadas, enquanto a outra rota leva a um átrio quadrado com um misterioso artefato vermelho brilhante. Esta sala tem algumas áreas menores para voltar.

Os jogadores que desejam canalizar seu Octane interno podem cair direto na instalação através do buraco no teto e talvez encontrar um pequeno Easter Egg no topo da construção.

Energy Depot

Parte da força industrial de Olympus, o Energy Depot é uma grande estrutura semelhante a um armazém com itens decentes. A estrutura em si é ligeiramente semelhante ao Repulsor em Desfiladeiro do Rei com um plano cercado por quatro paredes, embora o Depot tenha escadas em vez de casas.

Uma das marcas registradas do Depot, no entanto, é que todas as suas conexões com Pontos de Interesse adjacentes estão localizadas em um espaço aberto. Não há parede separando o Hammond Labs do Depot a oeste e o armazém fica a apenas uma curta caminhada de Rift a nordeste e de Gardens a leste. Uma pequena passarela no extremo sudoeste fornece uma saída sorrateira da área e dá acesso a um ponto de observação chamado Research Basin, com vista para o Hammond Labs e seus arredores.

Turbine

Turbine é uma zona de lançamento de nível intermediário com uma série de passarelas e passagens subterrâneas que permitem que as lutas ocorram em diferentes alturas. Tem uma localização privilegiada: conecta-se ao centro de Olympus por meio de uma série de túneis de manutenção que levam ao Hammond Labs, Energy Depot e Estates. É um bom local para pousar se você estiver procurando por saques rápidos e rotações ainda mais rápidas.

Phase Gateway Central

Imagem via Respawn Entertainment

Os portais do Olympus convergem para este ponto não marcado no meio do mapa. Dois portais de fase estão opostos: um leva ao The Rift e o outro à porção sudoeste do mapa, entre Hydroponics e Estates. O Central é um ponto de estrangulamento entre o centro do mapa e o canto sudeste, e os jogadores que usam a fenda para atravessar Olympus podem emergir sob a mira inimiga. Há uma breve janela de invulnerabilidade depois de sair de um portal, apenas o suficiente para saber se você deve voltar correndo e considerar uma abordagem diferente.

Nordeste: Power Grid, Rift, Gardens

Power Grid

A usina de energia da Olympus parece uma versão menor do Repulsor e da Represa em Desfiladeiro do Rei. A área em si abriga vários pequenos edifícios, passarelas, escadas e contêineres que criam diferentes níveis para tiroteios. Duas pequenas pontes separam as metades norte e sul da área.

Rift

Screengrab via Respawn Entertainment

Três pequenos campos de pesquisa cercam o portal do Rift no centro do mapa, e as casas e caixas de suprimentos fornecem saque mais do que suficiente para um esquadrão. Dois acampamentos ocupam o sul da área, enquanto outro conjunto maior de edifícios tem vista para o restante do Ponto de Interesse. Tirolesas ajudam a se mover pela área e reunir todos os recursos e um trident fica no canto sudeste da área.

O portal gravitacional está localizado em uma plataforma elevada no centro do mapa. Tenha cuidado se quiser olhar de perto. A fenda suga você no segundo em que você põe os pés na plataforma e o cospe na Phase Gateway Central no meio do mapa. Mas você sempre pode voltar atrás.

Gardens

Screengrab via Respawn Entertainment

Uma charmosa parte residencial de Olympus, os jardins dourados são uma zona de saque de nível intermediário com um pequeno complexo habitacional e passarelas panorâmicas. Uma porta no nível do solo na parte leste da área leva a um jardim interno e uma tirolesa para um retorno rápido.

Sudeste: Bonsai Plaza, Solar Array, Orbital Cannon, Grow Towers

Bonsai Plaza

Screengrab via Respawn Entertainment

A joia da coroa do Olympus, o Bonsai Plaza abriga o prestigioso Reverie Lounge, acessível apenas ao pousar ou por dois poços de elevador próximos. A área contém dois arranha-céus opostos e ambos os terraços simétricos conectados por duas passarelas de cada lado. Um pequeno café fica entre os edifícios. A parte superior do Bonsai Plaza mantém combates rápidos e próximos, com os poços do elevador fornecendo um caminho rápido para iludir (ou emboscar) outros esquadrões inimigos.

A parte inferior do mapa é o próprio Plaza, uma área aberta cheia de árvores bonsai, caixas de suprimentos e alguma cobertura. Os jogadores podem entrar nos arranha-céus para encontrar saque ou perseguir os inimigos. Embora a área seja grande o suficiente para que os esquadrões não se encontrem, sabemos como o Apex funciona.

Solar Array

O Solar Array parece um pouco semelhante ao Restos em Desfiladeiro do Rei devido a seus vários prédios pequenos e o guindaste difícil de não ser visto. A grande estrutura no centro é cercada por uma lacuna que leva a um nível abaixo e a maneira mais rápida de atravessar sem habilidades de mobilidade é uma escada próxima. O Array tem uma linha de visão para os três pontos de estrangulamento adjacentes a ele e uma torre de salto para uma fuga rápida.

Orbital Cannon

Um dos Pontos de Interesse mais isolados de Olympus, o Orbital Cannon é uma estrutura fortificada com vários pequenos edifícios dispostos em um semicírculo em torno dele. É uma área de saque de alto nível que pode ser um bom local de pouso para jogadores menos agressivos. Pouse, pilhe e use o Trident próximo para mover para o próximo local.

Grow Towers

Outra adição única à paisagem olímpica, as Grow Towers contêm três estruturas giratórias de vários andares usadas para cultivar plantas. Cada um deles está cheio de caixas de suprimentos e bons itens. A área também tem vista para Gardens e para a Ivory Pass, a zona não marcada entre as torres e o Solar Array.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de novembro.