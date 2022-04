Como jogar Ponto-quente em Apex Legends

Embora o evento Libertação apresente uma série de novos visuais e outros cosméticos em Apex Legends, ele também traz um antigo favorito: Ponto-quente. Ponto-quente é um modo de jogo por tempo limitado que foi lançado pela primeira vez com o evento Segunda Mão na sexta temporada. Desta vez, no entanto, o modo muda de mapa de Desfiladeiro do Rei para Olympus.

O Ponto-quente estará disponível para jogar durante todo o evento Libertação, o que significa que os jogadores terão duas semanas para se divertirem neste modo.

Como jogar Ponto-quente

Ponto-quente pega a fórmula tradicional do battle royale pelo qual o Apex é conhecido e apresenta o toque único de “Zonas de Ponto-quente”. Essas zonas são áreas do mapa que curam todos os jogadores dentro delas. Contanto que os jogadores não sofram danos por um curto período de tempo, sua saúde começará automaticamente a se regenerar dentro dessas zonas.

Essas zonas de ponto-quente são fáceis de identificar. Eles aparecem em torno de pontos de interesse no mapa e são indicados por grandes auras translúcidas que cercam completamente um ponto de interesse.

Captura de tela via Respawn Entertainment

Os jogadores também recebem um indicador acima de sua barra de saúde quando estão em uma zona de ponto-quente, indicando que estão sendo curados. Quando um jogador sofre dano, este indicador muda para um cronômetro para indicar por quanto tempo um jogador deve evitar receber dano para começar a se curar novamente, semelhante ao cronômetro de regeneração de escudo no modo Controle.

A outra grande mudança que o Ponto-quente faz? Todos os itens de cura são removidos do conjunto de espólio. Sem seringas, sem células de proteção, sem nada. Isso significa que a única maneira de se curar em Ponto-quente é estar dentro de uma das zonas de ponto-quente.

À medida que o ringue fecha e menos zonas de ponto-quente ficam disponíveis, os jogadores terão que se mover entre as zonas de ponto-quente com cuidado, pois não poderão curar enquanto estiverem fora de uma delas. As zonas desaparecem quando estão fora do ringue e, mesmo que não o fizessem, o dano constante que um jogador receberia do ringue os impediria de se curar dentro da zona. Isso faz com que sair do ringue seja uma ideia ainda mais perigosa do que o normal.

Acha que tem o que é preciso para conquistar Ponto-quente? Prove quando o modo chegar com o evento Libertação em 19 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Snavely no Dot Esports no dia 14 de abril.