Todos os novos visuais chegando no evento Libertação de Apex

Preparem os Metais de Fabricação e as Moedas Apex, fãs de Apex Legends. Um novo evento está ao chegando.

A Respawn Entertainment revelou Libertação, o próximo evento de duas semanas do Apex, hoje, bem como alguns dos cosméticos que estarão disponíveis quando o evento for lançado na próxima semana.

Um total de 40 cosméticos, incluindo visuais de lendas e armas, holosprays e chaveiros de armas, estarão disponíveis para criação e através da trilha de recompensas gratuita do evento. Esses itens cosméticos se juntarão ao conjunto de itens padrão do Pacote Apex assim que o evento terminar. A Respawn também disse que os preços desses cosméticos podem ser reduzidos após duas temporadas.

O desenvolvedor do Apex ainda não divulgou a lista completa de visuais e seus nomes, mas os fãs podem ter uma boa ideia do que será oferecido com base no trailer do evento e na página de informações. Nas prévias do evento, os jogadores podem ver visuais lendários para Wraith, Pathfinder, Valkyrie e Crypto. Também haverá visuais épicos disponíveis para Lifeline, Wattson, Revenant e Fuse. Os jogadores que completarem a primeira semana da trilha de recompensas do evento poderão ganhar um visual Épico grátis para Seer.

O evento Libertação provavelmente será o último evento da 12ª temporada. O evento começa em 19 de abril e deve terminar duas semanas depois, em 3 de maio. A 12ª temporada, que apresentou Mad Maggie como um personagem jogável, o passe de batalha Caos e um número de mudanças em Olympus, termina em 10 de maio, de acordo com um contador do jogo. No passado, as novas temporadas começavam no mesmo dia em que a temporada anterior terminava, então os fãs podem esperar que a 13ª temporada comece logo após o término de Caos.

Os fãs têm pouco menos de um mês para completar seu passe de batalha e entrar em qualquer jogo ranqueado antes do final da temporada. Até lá, no entanto, os jogadores podem comemorar as últimas semanas do Caos com o evento de coleção Libertação quando as festividades começarem em 19 de abril.

O artigo original será atualizado com a lista completa de skins e seus nomes quando o evento for ao ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 14 de abril.