O evento Libertação de Apex adiciona novos visuais e traz de volta o modo Ponto-quente a partir de 19 de abril

O próximo evento Libertação de Apex Legends adicionará uma série de novos visuais e dará aos jogadores outra chance de experimentar o modo de tempo limitado Ponto-quente quando ele começar em 19 de abril. O trailer do evento, revelado hoje, dá aos fãs uma ideia do que esperar de Libertação.

Como é tradição, a Respawn está trazendo 40 novos cosméticos, incluindo visuais para Valkyrie, Crypto, Wraith, Pathfinder e outros. Estes podem ser criados e seu preço pode ser reduzido após duas temporadas, de acordo com a Respawn.

Além do novo conjunto de visuais, o modo de tempo limitado Ponto-quente também está voltando ao jogo, desta vez, com um novo cenário: a cidade flutuante Olympus, em oposição ao Desfiladeiro do Rei.

No Ponto-quente, os jogadores irão regenerar a saúde e os escudos automaticamente ao não sofrerem dano e o espólio de escudo será removido do jogo. O Ponto-quente apareceu pela primeira vez no evento Segunda-mão da sexta temporada em outubro de 2020 e fez uma aparência ligeiramente aprimorada durante o evento Jogos Bélicos em abril de 2021. O evento Jogos Bélicos introduziu a aquisição de Ultra-Áreas, com os Pontos-quentes do modo de tempo limitado, mas junto de espólios extras.]

O evento Libertação foi revelado pouco antes do lançamento da 12ª temporada, com a Respawn Entertainment revelando um mini-roteiro no Twitter que mostrava os eventos Combatentes e Libertação, além das comemorações de aniversário.

Embora os jogadores possam gastar suas Moedas Apex ou Metais de Fabricação para ganhar seus visuais favoritos, algumas recompensas estão disponíveis apenas por jogar o jogo durante o evento. A Respawn está trazendo prêmios de evento de duas semanas para os jogadores que forem longe o suficiente em seus desafios. A primeira semana oferece um chaveiro de arma e visuais para Seer e RE-45, enquanto um Holo-Spray de Nessie e um pacote de eventos estarão disponíveis na segunda semana.

Os jogadores podem participar do evento Libertação de 19 de abril a 3 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de abril.