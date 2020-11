Como jogar de Horizon no Apex Legends

A sétima temporada de Apex Legends está adicionando a manipuladora gravitacional Horizon como sua última concorrente. Uma astrofísica brilhante, o kit de Horizon é sobre desafiar a gravidade e, mais importante, usá-lo contra seus oponentes.

Horizon é nativa de Olympus, a mais nova arena de Apex, e ela brilha em sua casa. As habilidades da astrofísica permitem que ela atravesse o mapa rapidamente e escale pequenos prédios, casas, passarelas e outros obstáculos. Sua tática também pode servir como uma armadilha ou ferramenta de zoneamento e sua suprema e prende os inimigos próximos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como jogar de Horizon.

Habilidades de Horizon

Passiva: Andar Espacial

O traje espacial de Horizon dá a ela capacidade de manobra extra no ar e permite que ela pouse imediatamente sem ser parada no meio do caminho. Essas são vantagens menores, mas fazem uma diferença tangível em alguns cenários. E os pousos suaves oferecem uma pequena vantagem ao se mover pelo mapa: não há necessidade de parar ou atacar o solo para cancelar o impacto.

Tática: Elevador Gravitacional

A tática de Horizon cria uma pequena elevação por gravidade que impulsiona todos os jogadores para cima. Esta habilidade tem um tempo de recarga de 15 segundos que começa quando sua Estrela Repulsora toca o solo e a sustentação permanece ativa por aproximadamente sete segundos. O Elevador Gravitacional é útil para impulsionar um esquadrão para terrenos mais altos, mas também pode servir como uma pequena armadilha.

Suprema: Buraco Negro

Newt, companheiro de Horizon, é mais do que apenas seu companheiro: é também um buraco negro portátil de alta potência que suga os inimigos próximos. Newt conta como um projétil, então há um pequeno atraso entre o toque na tecla e o buraco negro realmente sendo ativado. Sua atração gravitacional é baseada na distância do objeto do centro da explosão.

Como jogar de Horizon

Horizon é uma lenda versátil que pode oferecer um bom valor para qualquer equipe. Seus elevadores de gravidade dão alguma mobilidade extra para qualquer esquadrão, enquanto sua passiva torna-a hábil em pular ao redor de Olympus e sua suprema pode eliminar qualquer inimigo preso nela.

A tática de Horizon tem vários usos para cada circunstância e oferece bastante liberdade para os jogadores experimentarem suas estratégias mais selvagens.

O levantamento de gravidade pode funcionar como uma ferramenta defensiva formidável. Se cronometrado corretamente e levando em conta as animações, pode servir como uma pequena armadilha (se atirada em um inimigo que acabou de passar por uma porta, por exemplo) e funciona bem com o gás de Caustic, prolongando a exposição do oponente aos vapores mortais. Os inimigos pegos nos elevadores não estão completamente indefesos, porém, e são obrigados a revidar.

A tática de Horizon pode funcionar como um impedimento temporário em áreas próximas, como uma porta estreita ou os poços do elevador no Bonsai Plaza. Os inimigos não ficarão completamente atordoados se fizerem uma brecha, mas o elevador pode interrompê-los por tempo suficiente para acertar alguns tiros.

Se um Trident tentar atropelar Horizon, ele pode soltar uma estrela repulsora no caminho do veículo para levantá-lo do chão. O tempo de espera pode ser o suficiente para pousar uma Arc Star ou uma Frag Grenade (a última também flutua no ar) e pode interromper qualquer um que espera uma brisa no mapa.

A tática de Horizon pode fornecer mobilidade útil, especialmente na paisagem de Olympus. A maioria dos Pontos de Interesse tem níveis diferentes e, embora todas as lendas possam escalar paredes, poucos o fazem tão rapidamente quanto a Dra. Mary Somers. Fora de combate, o elevador gravitacional é uma maneira fácil e confortável de explorar áreas. Em caso de crise, a habilidade pode fornecer uma fuga rápida, especialmente de infratores em alcance médio. Horizon pode usar o repulsor para tomar o terreno elevado e escapar ou para quebrar uma linha de visão e encontrar uma nova cobertura.

Para escapar de perseguidores próximos, ela pode descer para um nível inferior (com a ajuda de sua passiva) e criar uma elevação de gravidade no chão. O inimigo será suspenso temporariamente e terá que lidar com a animação de pouso após atingir o solo. Isso deve lhe dar algum tempo para se reposicionar.

No ataque, a habilidade pode ajudar o esquadrão a invadir o terreno elevado ou encontrar uma nova rota de flanco. Uma estrela repulsora bem posicionada pode expulsar os inimigos por trás de uma cobertura baixa, como as paredes de Rampart, e pode servir como um pequeno impedimento em caso de aperto. Mas tome cuidado com os Pylons de Wattson.

Jogá-lo em um inimigo antes de atacar, como visto no trailer do jogo, é uma estratégia arriscada. Pode até funcionar, mas os jogadores que tentarem fazer isso devem considerar as animações e o tempo de implantação. Funciona melhor quando feito contra um alvo desavisado, embora, nesse cenário, sua suprema possa ser mais eficaz.

O buraco negro de Horizon é outra ferramenta valiosa em seu arsenal. A habilidade atrapalha os inimigos próximos e pode puxá-los para fora do esconderijo ou para outros perigos, como armadilhas de Caustic, e lançar granadas dentro de sua suprema é uma maneira infalível de causar estragos nos inimigos.

Embora faça sentido usá-la em áreas próximas, como os corredores estreitos no Reverie Lounge, o Buraco Negro pode funcionar muito bem nos campos abertos de Olympus. Ele pode afastar os esquadrões de uma cobertura baixa, como pedras ou edifícios, e deixá-los abertos a um ataque.

Horizon pode obter grande valor com granadas. O Buraco Negro agrupa os inimigos e os deixa vulneráveis ​​a frags e Arc Stars, enquanto sua elevação de gravidade permite que ela se mova para uma posição melhor e use uma granada para enfrentar um inimigo.

Contra-jogadas e sinergias

Personagens com alta mobilidade como Octane, Pathfinder, Loba e Wraith podem evitar a singularidade, uma vez que a atração gravitacional fica mais forte com base na proximidade do centro, embora se libertar os force a queimar um valioso tempo de recarga. Os jogadores de Horizon devem estar atentos especialmente a Wattson: a sua suprema negará tanto o Buraco Negro quanto o Elevador de Gravidade.

Embora algumas lendas possam ser difíceis para ela, Horizon é uma escolha neutra contra a maioria dos confrontos. Mas ela tem uma sinergia valiosa com algumas das lendas.

Crypto é um importante aliado de Horizon. O último hacker pode tirar os Pylons de Wattson e remover um de seus piores inimigos do jogo. A combinação EMP e Buraco Negro também pode ser devastadora.

A suprema de Horizon tem uma boa sinergia com o gás Nox de Caustic. A atração gravitacional aumenta a exposição às toxinas e garante que os inimigos inspirem um pouco mais do gás venenoso. Lendas capturadas na singularidade são destacadas em amarelo, semelhante à passiva do Caustic, e são um alvo fácil para Horizon.

A atração gravitacional também pode funcionar com o Silêncio de Revenant, que evita que os inimigos afetados usem quaisquer habilidades, bem como com habilidades de área de efeito, como as supremas de Bangalore e Gibraltar.

No geral, a última lenda tem um kit versátil que tem alguma utilidade em todas as situações, mas é particularmente eficaz em Olympus. A verticalidade na nova arena complementa bem suas habilidades e sua tática pode impulsionar Horizon e seu esquadrão sem esforço para lugares altos, como as casas mais altas em Estates. Ela ainda pode se manter nos outros mapas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de novembro.