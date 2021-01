Veja como funciona a redefinição do ranque do Conjunto 4.5 do TFT

Uma suave redefinição dos ranques no Teamfight Tactics está programada para ocorrer com o lançamento do Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras no final de janeiro.

A primeira redefinição de ranque intermediário no TFT ocorreu com o lançamento do Conjunto 3.5 Galáxias. Os conjuntos duram uma duração total de seis meses, com uma atualização no meio do conjunto ocorrendo três meses após o lançamento de um novo conjunto. Programado para lançamento nos servidores ativos em 21 de janeiro, o Conjunto 4.5 conterá uma redefinição suave que leva os jogadores para o nível de classificação abaixo de sua classificação atual, começando na divisão quatro. Apenas jogadores Mestres e acima cairão para Diamante quatro.

“Pegue qualquer Ranque em que você esteja, digamos Diamante, e você cai para um inferior, Platina, e começa em P4”, disse o designer de jogos principal do TFT, Stephen “ Mortdog ” Mortimer. “Se você for Mestre ou superior, vá para o Diamante quatro.”

Ferro: Comece no Ferro quatro

Bronze: Comece no Ferro quatro

Prata: Comece no Bronze quatro

Ouro: Comece na Prata quatro

Platina: comece no Ouro quatro

Diamante: Comece no Platina quatro

Mestres e superiores: Comece no Diamante quatro

O conjunto 4.5 contém um total de 20 campeões novos e recorrentes do TFT, junto com sete novas características. Novos campeões no conjunto intermediário terão uma versão Escolhida e os jogadores terão mais opções de itens via Destinos: Festival das Feras, nos Artefatos do Ornn e nas Lanternas da Sorte.

Os jogadores podem testar o Conjunto 4.5 do TFT em servidores APT antes de seu lançamento em 21 de janeiro. O Conjunto Cinco provavelmente será lançado em algum momento no final de abril, com o tema “Bem e Mal”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de janeiro.