Notas da atualização 11.22 do TFT

O sexto conjunto no Teamfight Tactics finalmente será lançado esta semana e a atualização 11.22 vem com detalhes que você pode ter perdido sobre Bugigangas e Engenhocas até agora.

Programado para ser lançado em 3 de novembro, o Conjunto Seis do TFT fornece uma série de estratégias por meio de Aprimoramentos Hextec e novos campeões para manter cada jogo novo e único. O novo conjunto de Bugigangas e Engenhocas também está cheio de novas informações.

De cosméticos e mudanças de sistema a características e campeões, aqui está um detalhamento do Conjunto Seis do TFT por meio das notas da atualização 11.22.

Campeões, características, itens e Aprimoramentos Hextec.

O conjunto seis no TFT contém um total de 58 campeões e 27 características. Além disso, Bugigangas e Engenhocas apresentam mais de 140 efeitos de Aprimoramentos Hextec possíveis. Os jogadores escolherão até três Aprimoramentos Hextec por jogo nas fases 1-3, 3-5 e 5-1.

Uma série de mudanças foram aplicadas a itens dentro do conjunto seis do TFT, de vários retrabalhos a mudanças de balanceamento. Todas as alterações de itens que ocorrem com o lançamento de Bugigangas e Engenhocas podem ser encontradas aqui.

Mudanças no Laboratório e Batalha Frenética

A Batalha Frenética permanecerá durante o Conjunto Seis, com mudanças em Arsenais, ouro, tempo das rodadas e mais, que podem ser encontradas aqui. O novo Laboratório Duplas Dinâmicas se juntará ao Batalha Frenética na atualização 11.23 em 17 de novembro.

Mudanças do APT para os servidores ativos

Um grande número de alterações de balanceamento foram aplicadas ao conjunto seis do TFT para seu lançamento oficial. Os ajustes chegam a quase tudo, desde Aprimoramentos Hextec a características e campeões. A característica Encantador foi retrabalhada e várias possibilidades de Mutantes foram ajustadas. Uma lista completa de todas as alterações do APT para o conjunto seis do TFT no lançamento pode ser encontrada aqui.

Cosméticos, pacotes e passe de batalha

O passe de batalha do conjunto seis do TFT estará disponível no lançamento na loja por 1.295 Riot Points. Incluirá quatro novos booms: Surpresa Quimtec, Espiral Arcana, Festa Explosiva e Hipercarga Hextec. Também conterá Dr. Shisa e Espírito Arcano, junto com as Arenas Estação Arranha-céu, Praça Quimtec e Sala de Estudos do Shisa.

O conjunto seis contará com novos avatares, agora oficialmente chamados de Estrategistas, serão os Campeões Chibi. Em conjunto com o lançamento de Arcane na Netflix, os três campeões Chibi são Jinx, Vi e Ekko. Cada Estrategista Chibi custa 1.900 Riot Points.

Novas Pequenas Lendas com ovos de Inventores Geniais também se juntarão às fileiras de Estrategistas, apresentando Ornitoninho, Piximander e Glup. Arenas compráveis ​​dentro do conjunto seis incluem as Arenas Jinx e Vi, com preço de 1.380 Riot Points quando compradas individualmente. Os jogadores também podem optar por adquirir as Arenas Vi ou Jinx por meio dos pacotes do conjunto seis do TFT.

Pacote Conteúdo Preço Pacote Passe+ Bugigangas e Engenhocas Passe+ B&E; Piximander 1 Estrela; Ornitoninho 1 Estrela; Glup 1 Estrela; 2 Ovos Bônus Inventores Geniais 3.206 RP (R$ 69,90 no TFT Mobile) Pacote Irmãs Bugigangas e Engenhocas Passe+ B&E; Arena Jinx; Arena Vi; Vi Chibi; Jinx Chibi 6.500 RP (R$ 139,90 no TFT Mobile) Megapacote Bugigangas e Engenhocas Passe+ B&E; Arena Jinx; Arena Vi; Jinx Chibi; Vi Chibi; Ekko Chibi; 12 Ovos Inventores Geniais; 9 Ovos Bônus Inventores Geniais 12.990 RP (R$ 274,90 no TFT Mobile)

Recompensas ranqueadas e nova temporada ranqueada

As recompensas ranqueadas do Conjunto Cinco e 5.5 do TFT serão lançadas pela atualização 11.23. Os detalhes dessas recompensas podem ser encontrados aqui. A nova temporada ranqueada do conjunto seis apresentará uma série de mudanças, desde o rebaixamento das categorias até a classificação em que todos os jogadores começarão.

As pessoas não terão mais seus ranques rebaixados do Ferro ao Mestre.

Mas elas ainda serão rebaixadas em divisões (ex.: Platina I para Platina II).

Grão-Mestre e Desafiante ainda permitirão rebaixamentos.

Quando o Bugigangas e Engenhocas chegar, vocês já poderão começar a subir nas ranqueadas na primeira fase do Conjunto.

Todo mundo começará o B&E no tier Ferro II.

Depois da redefinição, haverá 5 partidas de colocação. Logo, ninguém perderá PdL por colocações abaixo do Top 4 durante essas 5 primeiras partidas ranqueadas da nova fase. Vocês também receberão PdL adicionais se terminarem entre os quatro melhores. Boa sorte!

A pontuação da Batalha Frenética será redefinida para 500.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de novembro.