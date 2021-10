Notas da atualização de 21 de outubro do Conjunto Seis no APT de TFT

Outra grande atualização ocorre no segundo dia de testes do Conjunto 6.

Os campeões foram o foco da atualização do Teamfight Tactics no APT em 21 de outubro, balanceando um total de 14, além de correções de erros e ajustes de Aprimoramentos Hextec.

Atualizações gigantes no APT para o Conjunto Seis do TFT continuam a acontecer diariamente, com o diretor de design de jogo, Stephen “ Mortdog ” Mortimer, lembrando aos jogadores que as grandes atualizações não são uma “surpresa” devido ao quão “ambicioso” é Bugigangas e Engenhocas. Os campeões da característica Desafiante foram atingidos com alguns pequenos ajustes hoje, enquanto Dr. Mundo recebeu um enfraquecimento e Viktor foi retrabalhado. A Garra de Dragão foi ajustado devido ao abuso de Warwick e alguns Aprimoramentos Hextech foram alterados.

De um enfraquecimento em Kog’Maw no dano de ataque e velocidade a um fortalecimento de Heimerdinger, aqui estão as mudanças de balanceamento nas notas da atualização do APT do conjunto Seis do TFT de 21 de outubro.

Campeões

Um total de 14 campeões do Conjunto Seis do TFT receberam alterações de balanceamento na atualização no APT de 21 de outubro.

Custo um

Caitlyn: dano de habilidade aumentado de 800/1120/2000 para 800/1400/2250

Custo dois

Blitzcrank: dano de habilidade aumentado de 1120/250/999 para 150/300/1337

Kog’Maw: dano de ataque reduzido de 50 para 45

Kog’Maw: velocidade de ataque da habilidade reduzida de 80 para 70 por cento

Quinn: Efeito de desarmar da habilidade foi alterado de apenas alvo primário para todos os alvos danificados por sua habilidade.

Custo três

Gangplank: a porcentagem de dano de ataque da habilidade foi aumentada de 170/180/200 para 180/190/210 por cento

Heimerdinger: o dano da habilidade foi aumentado de 60/80/110 para 65/90/120

Lissandra: O dano da habilidade foi enfraquecido de 250/400/700 para 250/375/600

Taric: A cura da habilidade foi aumentada de 250/350/700 para 275/400/800

Zac: O dano da habilidade foi enfraquecido em duas estrelas de 450/600/999 a 400/525/999

Custo quatro

Dr. Mundo: A cura da habilidade foi enfraquecida de 100/150/500 para 90/120/500 por cento

Fiora: O dano mágico foi reduzido em duas estrelas de 75/125/400 para 75/100/400

Orianna: A velocidade de ataque foi reduzida de 0,8 para 0,75

Orianna: O escudo mágico foi reduzido de 175/375/750 para 175/325/750

Custo cinco

Viktor: Habilidade não reduz mais a armadura em 50 por cento

Viktor: Ataques básicos reduzem a armadura de um alvo em 70 por cento por seis segundos

Viktor: Dano mágico por laser aumentado de 250/350/1500 para 275/375/1500

Outras alterações de balanceamento no APT

A Garra do Dragão foi ajustada para que a Bola de Fogo só seja ativada contra habilidades lançadas e apenas uma vez por lançamento de Kog’Maw. A dica flutuante de Inovadores foi alterada para mostrar que um companheiro mecânico recebe Vida e dano de ataque com base nos níveis de estrelas das unidades Inovadoras aliadas. E um punhado de Aprimoramentos Hextec foi ajustado, o que inclui a adição de Innovator Heart e Soul como opções.

Chemtech Overload: porcentagem de Vida de dano de explosão enfraquecida de 50/75/100 para 40/60/80 por cento

En Garde: a duração do desarmamento foi reduzida de quatro para três segundos

Wise Spending: movido do nível Prata para Ouro, com o XP aumentando de um para dois

Innovator Heart e Soul adicionados como efeitos de Aprimoramentos Hextec

Correções de erros

Hyper Roll não irá mais travar em rodadas de Dragão e Knife’s Edge foi corrigido para funcionar em tabuleiros distantes. Tahm Kench não ganhará mais itens extras comendo uma unidade com Luvas de Ladrão. As unidades Sucateiras não perderão mais o fortalecimento de Cybernetic Implants.

Clones de Woodland Charm que aparecem em um holofote de Socialite ganharão os fortalecimentos adequados e a habilidade de Jhin não ativará mais a Garra do Dragão. Os ataques críticos de habilidade de Jhin também não se beneficiarão mais duas vezes do dano de ataque crítico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de outubro.