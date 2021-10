Como jogar o Laboratório Duplas Dinâmicas de TFT: todos os detalhes e novidades

Um novo Laboratório chamado Duplas Dinâmicas ficará disponível em Teamfight Tactics pouco depois do lançamento do Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas.

Com lançamento no PBE um dia antes de o Conjunto Seis de TFT, Bugigangas e Engenhocas, chegar aos servidores ativos, o Laboratório Duplas Dinâmicas permite que você jogue com um amigo ou solo. O Laboratório ficará disponível nos servidores ativos na atualização 11.23, em 17 de novembro.

Assim como no Laboratório Batalha Frenética de TFT, há cinco emblemas pelas suas colocações: Cinza (zero pontos), Verde (1.400 pontos), Azul (2.600 pontos), Roxo (3.400 pontos) e tier Duplo (4.200 pontos ou mais).

Você e sua dupla compartilham a mesma quantidade de vida. Quando a vida compartilhada acabar pela primeira vez, ela voltará a um ponto. Qualquer derrota depois disso elimina você e a sua dupla. Mas jogar junto com outro jogador tem vários benefícios.

Imagem via Riot Games

Há um Arsenal Auxiliar, onde você pode dar itens componentes, ouro e outros bônus à sua dupla em vários momentos do jogo. Nos estágios 2-5 e 6-2, um jogador de cada time recebe um Arsenal Auxiliar. O Arsenal do estágio 6-2 contém itens completos, emblemas e a Runa da Lealdade. A sua dupla verá o Arsenal Auxiliar nos estágios 2-6 e 6-3.

Você também pode usar a Runa da Lealdade para presentear campeões e itens à sua dupla. Todos os jogadores do Laboratório Duplas Dinâmicas recebem uma Runa da Lealdade no início do jogo e outra no estágio 4-2, além de uma como escolha no segundo Arsenal Auxiliar. A segunda Runa da Lealdade contém um item consumível que pode enviar um campeão com todos os itens ao tabuleiro da sua dupla.

Imagem via Riot Games

Quando um jogador derrotar seu oponente antes de sua dupla terminar a batalha, os campeões dele saltam para o tabuleiro da dupla para ajudar após um tempinho. Os campeões do oponente podem fazer a mesma coisa, talvez até causando um confronto 2×2 em TFT. Os campeões que saltarem levam com eles bônus de Aprimoramento, atributos de itens, efeitos de característica e acúmulos. Mas eles não serão beneficiados por Aprimoramentos do novo tabuleiro.

Mais detalhes do Laboratório Duplas Dinâmicas serão divulgados quando seu lançamento no PBE, que será em 2 de novembro, estiver mais próximo. As informações serão atualizadas.

O lançamento oficial acontecerá em 17 de novembro, com a atualização 11.23. O Laboratório Duplas Dinâmicas de TFT sairá do ar após um curto período do lançamento oficial para ajustes e balanceamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.