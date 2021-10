Lista de consulta do conjunto 6 de TFT: Características e Campeões

Um total de 27 características do Teamfight Tactics estão no Conjunto Seis Bugigangas & Engenhocas, apresentando sinergias novas e outras já conhecidas.

Programado para ser lançado oficialmente em 3 de novembro e chegar ao APT com a atualização 11.21, o Conjunto Seis do TFT Bugigangas & Engenhocas contém um total de 11 campeões com três características e mais três com uma única característica.

De unidades que ganham bônus exclusivos por meio de um holofote durante a fase de planejamento a campeões que têm estatísticas poderosas e ocupam dois lugares em sua equipe, aqui estão todas as características do Conjunto Seis do TFT Bugigangas & Engenhocas e os campeões que têm essas características. Atualizaremos o artigo original durante o período de teste no APT e com cada atualização do TFT após o lançamento.

Imagem via Riot Games

Acadêmico (2/4/6/8)

Acadêmico

A característica Acadêmico fornece bônus de dano de ataque e poder de habilidade. Os campeões com a característica Acadêmico podem aprender com seus aliados, aumentando o bônus sempre que um aliado conjura uma habilidade.

Dois : 15 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com quatro de bônus de dano de ataque e poder de habilidade

: 15 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com quatro de bônus de dano de ataque e poder de habilidade Quatro : 30 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com sete de bônus de dano de ataque e poder de habilidade

: 30 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com sete de bônus de dano de ataque e poder de habilidade Seis : 50 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com 10 de bônus de dano de ataque e poder de habilidade

: 50 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com 10 de bônus de dano de ataque e poder de habilidade Oito: 70 de dano de ataque e poder de habilidade, junto com 15 de bônus de dano de ataque e poder de habilidade

Campeões: Garen, Graves, Katarina, Leona, Lux, Yone e Yuumi.

Arcanista (2/4/6/8)

Arcanista

A característica Arcanista dá a todos os aliados um poder de habilidade aumentado.

Dois : Todos os aliados ganham 20 por cento de poder de habilidade

: Todos os aliados ganham 20 por cento de poder de habilidade Quatro : campeões arcanistas ganham 40% de poder de habilidade adicional

: campeões arcanistas ganham 40% de poder de habilidade adicional Seis : Todos os aliados ganham 40 por cento de poder de habilidade, com Arcanistas ganhando 50 por cento

: Todos os aliados ganham 40 por cento de poder de habilidade, com Arcanistas ganhando 50 por cento Oito: Todos os aliados ganham 120 por cento de poder de habilidade

Campeões: Twisted Fate, Ziggs, Swain, Vex, Malzahar, Lux e Viktor.

Assassino (2/4/6)

Inato (pule antes do início do combate para a retaguarda inimiga). As habildiades dos assassinos podem causar Acerto Crítico e recebem Chance de Acerto Crítico e Dano de Acerto Crítico adicionais.

Dois : 10% de Chance de Acerto Crítico e 25% de Dano de Acerto Crítico

: 10% de Chance de Acerto Crítico e 25% de Dano de Acerto Crítico Quatro : 30% de Chance de Acerto Crítico e 50% de Dano de Acerto Crítico

: 30% de Chance de Acerto Crítico e 50% de Dano de Acerto Crítico Seis: 50% de Chance de Acerto Crítico e 75% de Dano de Acerto Crítico

Campeões: Twitch, Katarina, Talon, Ekko, Shaco e Akali.

Guarda-costas (2/4/6/8)

Guarda-costas

Guarda-costas tem aumento de armadura. Logo após o início do combate, os campeões guarda-costas irão provocar os inimigos adjacentes. A característica guarda-costas funciona de forma semelhante a um portal Zz’Rot, odiosos para assassinos.

Dois : 60 de armadura

: 60 de armadura Quatro : 120 de armadura

: 120 de armadura Seis : 200 de armadura

: 200 de armadura Oito: 350 de armadura

Campeões: Darius, Poppy, Blitzcrank, Leona, Braum e Galio.

Brutamontes (2/4/6/8)

Brutamontes

Brutamontes concedem Vida aumentada à todos os aliados. Campeões com a característica Brutamontes ganham o dobro desse bônus.

Dois : 150 de Vida

: 150 de Vida Quatro : 300 de Vida

: 300 de Vida Seis : 500 de Vida

: 500 de Vida Oito: 900 de Vida

Campeões: Illaoi, Trundle, Vi, Cho’Gath, Zac, Dr. Mundo e Tahm Kench.

Desafiante (2/4/6/8)

Desafiante

Campeões com a característica Desafiante aumentaram a velocidade de ataque. Depois de eliminar um alvo, um Desafiante irá avançar rapidamente para um novo inimigo, dobrando o bônus de velocidade de ataque por 2,5 segundos.

Dois : velocidade de ataque de 30 por cento

: velocidade de ataque de 30 por cento Quatro : velocidade de ataque de 70 por cento

: velocidade de ataque de 70 por cento Seis : velocidade de ataque de 125 por cento

: velocidade de ataque de 125 por cento Oito: velocidade de ataque de 200 por cento

Campeões: Camille, Quinn, Warwick, Samira, Yone, Fiora e Kai’sa.

Quimtec (3/5/7/9)

Chemtech

Campeões Quimtec ganham 25 por cento de redução de dano, 50 por cento de velocidade de ataque e regeneram cinco por cento de sua Vida máxima a cada segundo ao cair para menos de 60 por cento de Vida. Itens de tanque em unidades Quimtec funcionam bem com esses bônus.

Três : dura quatro segundos

: dura quatro segundos Cinco : dura oito segundos

: dura oito segundos Sete : dura 15 segundos

: dura 15 segundos Nove: dura até o final do combate

Campeões: Singed, Twitch, Lissandra, Warwick, Zac, Dr. Mundo, Urgot e Viktor.

Colosso (1/2)

Colosso

Os campeões Colosso são maiores do que outras unidades, ocupando dois espaços no seu exército. Para compensar por uma unidade a menos, os campeões Colossos são mais fortes. Eles também são imunes aos efeitos de controle de grupo e recebem danos reduzidos.

Um : unidades Colossos são imunes aos efeitos de CG

: unidades Colossos são imunes aos efeitos de CG Dois: unidades Colossos recebem 25 por cento de dano reduzido e são imunes a efeitos de CG

Campeões: Cho’Gath, Sion e Galio.

Mecanizado (2/4/6)

Mecanizado

A característica Mecanizado dá a todos os aliados maior velocidade de ataque e velocidade de ataque adicional para cada Aprimoramento Hextec que você possui.

Dois : velocidade de ataque de 10 por cento e sete por cento por aprimoramento

: velocidade de ataque de 10 por cento e sete por cento por aprimoramento Quatro : 30 por cento de velocidade de ataque e 15 por cento por aprimoramento

: 30 por cento de velocidade de ataque e 15 por cento por aprimoramento Seis: 50 por cento da velocidade de ataque e 25 por cento por aprimoramento

Campeões: Camille, Zilean, Jhin e Orianna.

Agarradinha (1)

Yuumi é a única campeã Agarradinha. Ela se conecta ao aliado mais próximo no início do combate, ou ao aliado com a vida mais baixa depois de se soltar.

Agarradinha concede ao campeão ao qual Yuumi está conectada um escudo igual a uma parte da Vida máxima de Yuumi. Quando Yuumi se desconecta, o escudo se quebra. Durante o tempo em que Yuumi está conectada, ela é inalvajável e não pode atacar. Ela ganhará mana por segundo e sempre que o aliado atacar.

Encantador (2/3/4/5)

Encantador

Curas e escudos dos Encantadores são mais fortes. Todos os aliados também ganham resistência mágica aumentada. A característica Encantador é de suporte.

Dois : 20 por cento de cura e escudo, junto com 20 de resistência mágica

: 20 por cento de cura e escudo, junto com 20 de resistência mágica Três : 25 por cento de cura e escudo, junto com 35 de resistência mágica

: 25 por cento de cura e escudo, junto com 35 de resistência mágica Quatro : 30 por cento de cura e escudo, junto com 50 de resistência mágica

: 30 por cento de cura e escudo, junto com 50 de resistência mágica Cinco: 40 por cento de cura e escudo, junto com 75 de resistência mágica

Campeões: Lulu, Taric, Janna e Orianna.

Defensor (2/4)

Defensor

Defensores “detêm” os inimigos no início do combate, removendo-os temporariamente do combate. A característica Defensor foi projetada para ser uma “característica inicial”, de acordo com o diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer.

Dois : Detém o inimigo que tem mais Vida.

: Detém o inimigo que tem mais Vida. Quatro: Detém o inimigo que causou o maior dano durante o combate anterior.

Campeões: Caitlyn, Vi, Fiora e Jayce.

Glutão(1)

Glutão

O traço Glutão é exclusivo de Tahm Kench. Durante a fase de planejamento, você pode alimentar Tahm Kench com uma unidade. Ao consumir a unidade, Tahm Kench ganha estatísticas bônus permanentes daquele campeão alimentado.

Imperial (3/5)

Imperial

No início do combate, a unidade Imperial que causou mais dano no último combate se torna o Tirano. Um Tirano causa dano adicional. Quando o Tirano morre, a unidade Imperial que causou mais dano neste combate se torna o novo Tirano.

Três : dano bônus de 60 por cento

: dano bônus de 60 por cento Cinco: dano bônus de 100 por cento

Campeões: Swain, Talon, Samira e Sion.

Inovador (3/5/7)

Inovador

Campeões inovadores constroem um companheiro mecânico para lutar com eles. A unidade mecânica pode ser posicionada durante a fase de planejamento, mas não pode conter itens.

Três : Escaravelho Mecânico que projeta uma barreira sobre si mesmo e um aliado, provocando os inimigos próximos.

: Escaravelho Mecânico que projeta uma barreira sobre si mesmo e um aliado, provocando os inimigos próximos. Cinco : Urso Mecânico que concede a si mesmo e aos aliados bônus de velocidade de ataque.

: Urso Mecânico que concede a si mesmo e aos aliados bônus de velocidade de ataque. Sete: Dragão Mecânico que aplica medo aos inimigos e encoraja os aliados a causarem dano extra.

Campeões: Ezreal, Singed, Zilean, Heimerdinger, Seraphine e Jayce.

Mercenário (3/5)

Mercenário

A característica Mercenário fornece aos jogadores um baú de tesouro que se abre depois de vencer uma fase de combate. Durante a fase de planejamento, os jogadores lançam os dados para adicionar mais saques ao baú. Quanto mais tempo um jogador fica sem ganhar, mais sorte terá nos dados. O baú pode conter espólios de até 12 perdas consecutivas. Clique com o botão direito no baú para mostrar aos jogadores o espólio obtido.

Três : Jogue dois dados.

: Jogue dois dados. Cinco: Jogue um terceiro dado que concede um orbe bônus imediatamente.

Campeões: Illaoi, Quinn, Gangplank, Miss Fortune e Tahm Kench.

Mutante (3/5)

Mutante

Mutantes ganham bônus únicos que são diferentes durante cada jogo. Há um total de sete possibilidades para a característica Mutante.

Rede Sináptica: Campeões Mutantes têm custos de Mana reduzidos. (Mínimo de 10 de Mana)

Campeões Mutantes têm custos de Mana reduzidos. (Mínimo de 10 de Mana) Glândulas Hiperadrenais: ataques de Mutantes têm a chance de ativar 2 ataques adicionais contra seus alvos.

ataques de Mutantes têm a chance de ativar 2 ataques adicionais contra seus alvos. Bioparasita: todos os aliados recebem Vampirismo Universal.

todos os aliados recebem Vampirismo Universal. Adaptação Cibernética: Mutantes equipados com pelo menos um item recebem Vida e Dano de Ataque adicionais.

Mutantes equipados com pelo menos um item recebem Vida e Dano de Ataque adicionais. Metamorfose: todos os Mutantes crescem a cada 2s, recebendo Armadura, Resistência Mágica, Dano de Ataque e Poder de Habilidade. Este efeito acumula até 5 vezes .

todos os Mutantes crescem a cada 2s, recebendo Armadura, Resistência Mágica, Dano de Ataque e Poder de Habilidade. Este efeito acumula até 5 vezes Vastinata: Mutantes Vastinata executam alvos com pouca Vida. Quando há 5 Mutantes Vastinata, eles passam a causar Dano Verdadeiro.

Mutantes Vastinata executam alvos com pouca Vida. Quando há 5 Mutantes Vastinata, eles passam a causar Dano Verdadeiro. Apetite Voraz: quando aliados morrem, todos os Mutantes recebem Dano de Ataque e Poder de Habilidade adicionais.

Campeões: Kassadin, Kog’Maw, Cho’Gath, Malzahar, Dr. Mundo e Kai’sa.

Protetor (2/3/4/5)

Protetor

Um campeão Protetor ganha um escudo por um total de quatro segundos sempre que lançar uma habilidade. O escudo aumenta com a Vida Máxima e com os níveis da característica, mas não se acumula.

Dois : escudo de 18 por cento da Vida máxima

: escudo de 18 por cento da Vida máxima Três : escudo de 30 por cento da Vida máxima

: escudo de 30 por cento da Vida máxima Quatro : escudo de 45 por cento da Vida máxima

: escudo de 45 por cento da Vida máxima Cinco: escudo de 60 por cento da Vida máxima

Campeões: Garen, Kassadin, Blitzcrank e Sion.

Intelectual (2/4/6)

Intelectual

A característica Intelectual fornece a todos os aliados a habilidade de restaurar mana a cada dois segundos.

Dois : cinco mana

: cinco mana Quatro : 15 mana

: 15 mana Seis: 30 mana

Campeões: Zyra, Heimerdinger, Lissandra, Janna e Yuumi.

Sucateiro (2/4/6)

Sucateiro

No início do combate, uma certa quantidade de componentes de itens incompletos nos Campeões Sucateiros são transformados em itens efêmeros completos durante aquele combate, escalando com os níveis da característica (2,4,6). Campeões Sucateiros também recebem um Escudo de Vida no início do combate, e esse Escudo aumenta com cada item que você equipa em seu exército.

Dois : um componente incompleto e 20 de escudo para cada item

: um componente incompleto e 20 de escudo para cada item Quatro : três componentes incompletos e 30 de escudo para cada item

: três componentes incompletos e 30 de escudo para cada item Seis: Todos os componentes incompletos e 50 de escudo para cada item

Campeões: Ezreal, Ziggs, Blitzcrank, Trundle, Ekko, Janna e Jinx.

Irmã (2)

Irmã

Com um gostinho de história, a característica Irmã é aplicada a Vi e Jinx tentando superar uma à outra. O alcance da habilidade de Vi aumenta em duas casas e Jinx ganha velocidade de ataque que se acumula por três segundos com um abate.

Atirador de Elite (2/4/6)

Atirador de Elite

Campeões com a característica Atirador de Elite causam dano bônus para cada casa entre eles e seu alvo.

Dois : dano bônus de nove por cento por casa

: dano bônus de nove por cento por casa Quatro : dano bônus de 16 por cento por casa

: dano bônus de 16 por cento por casa Seis: dano bônus de 30 por cento por casa

Campeões: Caitlyn, Kog’Maw, Tristana, Miss Fortune e Jhin.

Socialite (1/2/3)

Socialite

A característica Socialite revela um holofote no campo de batalha durante a fase de pré-planejamento, fornecendo bônus exclusivos à unidade que estiver nele no início do combate. O destaque aparecerá na mesma casa para todos os jogadores que utilizam a característica Socialite naquele jogo.

Um : dano adicional de 15 por cento.

: dano adicional de 15 por cento. Dois : regeneração de mana adicional de cinco.

: regeneração de mana adicional de cinco. Três: Vampirismo universal adicional de 20 por cento.

Campeões: Taric, Seraphine e Galio.

Transgressor (3/5/7)

Transgressor

A característica Transgressor disfarça aliados enquanto fornece Vampirismo Universal, armadura e resistência mágica.

Três : O campeão Transgressor com a Vida atual mais baixa.

: O campeão Transgressor com a Vida atual mais baixa. Cinco : todos os campeões Transgressores.

: todos os campeões Transgressores. Sete: A equipe inteira e os efeitos são aumentados em 50 por cento.

Campeões: Darius, Twisted Fate, Zyra, Shaco, Braum e Akali.

Transformador (1)

Transformador

Jayce é o único campeão Transformador. Ele pode trocar para uma das duas formas durante a fase de planejamento, dependendo se Jayce é uma unidade de linha de frente ou de retaguarda no tabuleiro.

Cano Duplo (2/4/6)

Cano duplo

Os campeões Cano Duplo têm a chance de atacar duas vezes sempre que atacam.

Dois : 40 por cento

: 40 por cento Quatro : 70 por cento

: 70 por cento Seis: 100 por cento

Campeões: Graves, Kog’Maw, Gangplank, Urgot e Jinx.

Yordle (3/6)

Yordle

Com 3 Yordles, você receberá um Yordle aleatório gratuito na sua reserva após cada combate. Com 6 Yordles, os custos de Mana dos Yordles são drasticamente reduzidos. Uma vez que um Yordle chegue à três estrelas, você não receberá mais aquela unidade.

Três : Receberá um Yordle aleatório gratuito na sua reserva após cada combate.

: Receberá um Yordle aleatório gratuito na sua reserva após cada combate. Seis: Todos os campeões Yordle tem o custo de mana reduzido em 20 por cento. Yordles de três estrelas invocará um Yordle misterioso para lutar ao lado de seu exército.

Campeões: Poppy, Ziggs, Tristana, Lulu, Heimerdinger e Vex.

Todas as imagens via Riot Games.

Atualização de 18 de outubro 14h15: Todas as características foram atualizadas com informações do diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer em seu vídeo PBE Rundown.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.