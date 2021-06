Melhores composições da atualização 11.13 do TFT: Redimidos no topo

Apesar da atualização 11.13 do TFT fazer ajustes relativamente pequenos no balanceamento de características e campeões, o meta tornou-se bastante restritivo, vendo grandes sinergias verticais como Redimidos e Emissários da Luz continuar a dominar em jogos ranqueados de todos os níveis de habilidade.

As maiores mudanças nesta atualização vieram na forma de fortalecimentos para Escaramuçadores e Patrulhieros, que agora permite que essas composições sejam jogados no meta. Eles ainda ficam em segundo plano para as composições Redimidos e Emissários da Luz na maioria das situações.

Todas essas composições têm um limite máximo de seu potencial, especialmente quando os jogadores podem se dar ao luxo de chegar ao nível nove. Um tabuleiro feito de Emanadores e unidades Lendários ainda ganhará a maioria dos lobbies, como fez na última atualização. Mas para uma colocação mais simples e confiável dos quatro primeiros em cada jogo, há três composições que cada jogador deve aprender a jogar na atualização 11.13.

Redimido com Vel’Koz, Varus, Syndra ou Lux

Haverá vários jogadores Redimidos em cada lobby desta atualização. Esta composição é tão forte que quase qualquer uma de suas seis unidades pode ser a carregadora primária com sucesso relativamente consistente, mas Vel’Koz parece ser a escolha mais confiável na maioria das circunstâncias.

Imagem via TFTactics.gg

O núcleo desta composição é atingir os seis Redimidos o mais cedo possível. Depois disso, o tabuleiro pode ser flexionada para se adequar aos pontos fortes do lobby. Encouraçado pode ser uma boa característica para combater Patrulheiros ou Draven, e Místicos pode ser bom se o lobby tiver outro Vel’Koz ou talvez um time forte de Karma.

O posicionamento é fundamental ao jogar com o Vel’Koz de carregador, porque é daí que vem a maior parte do seu dano. Explorar outros tabuleiros e colocá-lo na diagonal de onde seus oponentes estão posicionando o carregador ajudará a eliminar os danos no início das lutas em equipe. Além disso, certifique-se de posicionar Syndra perto de seu Vel’Koz o tempo todo para que ela possa ajudar com o controle de grupo de Assassinos irritantes que podem acessar seu carregador pela linha de trás.

Dracônicos, Patrulheiros

Esta composição é um pouco mais exclusiva do que muitas das outras composições por aí agora, mas depois de ver algum sucesso em jogos de elo alto recentemente, ela rapidamente se tornou uma composição para muitos jogadores profissionais que procuram um ponto de diferença em seus jogos.

Imagem via TFTactics.gg

A melhor maneira de jogar esta composição é encontrar o máximo de unidades Dracônicas, Lutadoras e Escaramuçadoras desde o início. Os ovos dracônicos devem ajudar Ashe, de duas estrelas, e a linha de frente de Lutadores e do Escaramuçador pode ajudar a reduzir a quantidade de danos sofridos no início, já que este tabuleiro pode ter dificuldade para encontrar vitórias até ficar forte.

O Último Sussurro é um item realmente importante nesta composição. É praticamente o único item que pode destruir uma sinergia de tanque como o Redimido. Fora isso, Mata-Gigante, Furacão de Runaan, Lâmina Mortal e Sedenta por Risco são todos bons itens para Aphelios ou Ashe.

A característica Patrulheiro requer algum tempo antes que seu verdadeiro potencial de dano possa aparecer, então uma linha de frente forte deve ser construída para ganhar algum tempo. Encouraçado, Místico, Cavaleiro e Redimido podem caber simultaneamente nesta versão da composição, fazendo com que pareça muito mais estável contra composições de alta explosão como Emissários da Luz ou Emanadores.

Emissários da Luz, Emanadores

Esta composição não mudou muito desde seu reinado como a melhor composição da última atualização. No entanto, com a resistência embutida de Redimidos a danos mágicos, Karma e Teemo foram um pouco menos dominantes em 11.13.

Imagem via TFTactics.gg

Este tabuleiro pode ser facilmente girado com um campeão como Brand carregando os itens de Karma, ao lado de Feiticeiros e qualquer linha de frente forte que o jogador consiga construir.

A partir daí, apesar de ter sua duração de bloqueio de mana aumentada, cercá-la com três outros Emanadores essencialmente garante que ela estará permanentemente lançando sua habilidade ao longo de uma luta e com a itemização certa, ela dará um único tiro na maioria das unidades frágeis com facilidade.

Todos os itens defensivos devem ser colocados em Garen para garantir que ele possa lançar sua enorme habilidade em área, que irá destruir a resistência mágica dos tanques inimigos, permitindo que Karma acabe com a linha de frente e de trás. Espalhar as características Regressado e Regenerador ajudará Ivern e Volibear com seu controle de grupo no time inimigo, ganhando tempo para Karma.

A atualização TFT 11.13 será executado até quarta-feira, 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 28 de junho.