Todos os cosméticos que chegam no Legends of Runeterra na atualização 2.8.0

A próxima atualização 2.8.0 do Legends of Runeterra está trazendo o próximo evento do jogo, Horizonte Sombrio. A próxima ocasião inspira-se nas linhas de skin Cósmica e Estrela Negra de League of Legends. O evento Horizonte Sombrio também espelha o lançamento de Shurima em Império dos Ascentes com um passe de evento completo.

Além das convenções usuais, Horizonte Sombrio adiciona dois recursos nunca antes feitos no LoR: skins de campeão e Mega Guardiões. Para as skins, as quatro introduzidas com Horizonte Sombrio são exclusivas de LoR e são divididos em dois níveis distintos de cosméticos. As skins de campeão em LoR possuem artes alternativas de cartas exclusivas (Riven e Shyvana), ou têm animações de subida de nível exclusivas, além de mudanças de ilustração de cartas (Yasuo e Zed).

Aqui estão todos os novos cosméticos que vêm com o mais novo evento da atualização 2.8.0, Horizonte Sombrio.

Disponível no passe do evento

Guardiões (todos premium)

Tropanauta

Um pequeno passo para as tropas…

Personalidade: Vive no mundo da lua

Ama: Moonwalk

Dragão Estrela Negra

Tem o autógrafo do Emissário da Escuridão.

Personalidade: Insaciável

Comida favorita: Sistemas Estelares

Von Yipp Gênio Cósmico

Não faça ele começar a falar sobre a Teoria das Cordas.

Personalidade: Mercurial

Ama: Longas sonecas perto de algum sol

Von Yipp Estrela Negra

Não deixe essas patinhas fofas enganarem você. O que ele quer mesmo é o Apocalipse.

Personalidade: Charmoso

Ama: Tirar planetas de órbita

T-Hex Constructo Cósmico

IMPLEMENTAR PROTOCOLO ENIGMÁTICO DAS DIVINDADES

Personalidade: Astuto

Hobby: Calcular possíveis futuros

Versos de Carta

O Cosmos (Premium)

A Estrela Negra (Premium)

Sombra da Estrela Negra (Premium)

Exílio Cósmico (Fora do Passe de Evento)

Emotes

Pegando AINDA MAIS fogo (Premium)

De onde veio essa tem mais.

Von Yipp Brilha Brilha (Grátis no Passe de Evento)

Não persiga o laser. SEJA o laser.

Todo mundo ganha amor!

Será lançado gratuitamente em combinação com Celebrating Pride With You da Riot.

Ícones

Ícones Horizonte Sombrio

Ícones Poro LGBTQ + (será lançado gratuitamente em combinação com o Riot’s Celebrating Pride With You.)

Fora do passe do evento

Skins de Campeões

Yasuo Zéfiro Cósmico

Ilustrações alternativas + novas animações ao subir de nível

Zed Estrela Negra

Ilustrações alternativas + novas animações ao subir de nível

Riven Exílio Cósmico

Ilustrações alternativas

Shyvana Estrela Negra

Ilustrações alternativas

Tabuleiros

Horizonte Sombrio

Não há saída.

Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.

Reino do Emissário da Escuridão

Orbitando um pouco além do alcance da singularidade, o Emissário alimenta a Estrela Negra com qualquer um que tiver a infelicidade de passar perto dele.

Esse tabuleiro vem sempre com um Mega Guardião “Emissário da Escuridão” exclusivo, elementos interativos, efeitos visuais especiais e música.

O novo conteúdo pode ser comprado e obtido por meio do passe do evento, quando a atualização 2.8.0 chegar amanhã, 19 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 18 de maio.