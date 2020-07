Riot revela Cassiopeia e Vayne Despertar Espiritual

O próximo evento Despertar Espiritual tem sido o assunto da comunidade de LoL desde a sua primeira revelação no início de julho.

Além de dois novos campeões, Yone e Lillia, vários campeões receberão suas próprias skins Florescer Espiritual durante o evento. Enquanto os fãs sabiam que haveria uma skin Vayne Florescer Espiritual, a Riot revelou uma nova skin para Cassiopeia na conta do Twitter alemão do LoL hoje.

Cassiopeia Florescer Espiritual – Imagem via Riot Games Vayne Florescer Espiritual – Imagem via Riot Games

Embora a Riot tenha revelado oficialmente cinco skins Florescer Espiritual para Vayne, Thresh, Yasuo, Teemo e Lillia no início deste mês, vazamentos sugeriram que haveria campeões adicionais se juntando à próxima linha de skins. A arte da nova skin de Cassiopeia apareceu originalmente em um vazamento, ao lado de skins para Kindred, Riven e Yone. A skin de Cassiopeia foi posteriormente confirmada pela Riot em um teaser oficial em vídeo para o evento Florescer Espiritual, onde o Abraço da Serpente aparece como uma estátua, embora o desenvolvedor ainda não tenha lançado oficialmente a arte da skin.

Ambas as skins estão planejadas para um lançamento em 22 de julho, marcando o início do evento Florescer Espiritual. Lillia também estará disponível junto com a nova linha de skins, mas a Riot às vezes pode atrasar os lançamentos do campeão em um dia ou dois para garantir a estabilidade do servidor após o lançamento de uma nova atualização.

Uma série de desafios também será lançada com o evento, e os jogadores poderão concluir essas missões para obter fichas de evento. Essas fichas podem ser trocadas por ícones, itens de eventos exclusivos, emotes e cromas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de julho.